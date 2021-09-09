В Барнауле на Старом базаре откроют еще одну «Ленту»

Супермаркет «Лента» разместится на цокольном этаже ТЦ «Воскресенье» (ул. Мало-Олонская, 28).
«Персонал набран и проходит обучение. Открытие состоится уже в ближайшее время», — рассказали изданию в компании, однако точную дату не назвали.
О том, что «Лента» может заехать в «Воскресенье», сообщали еще в конце 2017 года. Площади занимала сеть «Холидей», обанкротившаяся в 2018 году.
Напомним, большинство супермаркетов «Лента» появилось на месте магазинов новосибирского ретейлера «Холидей».
«Лента» начала открывать супермаркеты в Барнауле несколько лет назад. До этого крупную сеть представлял лишь формат «гипер» (Павловский тракт, 156, улица Власихинская, 67 и площадка в ТРЦ «Пионер»).
Ранее сообщали, что в Барнауле вместо популярного кафе «Ку-Ку» открыли продуктовый магазин «Пятерочка».