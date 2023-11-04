5 ноября
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Жизнь

Почему мы отмечаем День народного единства и когда он появился - разбор Altapress.ru

День народного единства – это особый праздник, отмечаемый в России каждый год 4 ноября с 2004 года. Этот день стал символом объединения различных народов и культур великой страны. Altapress.ru разобрался, что за праздник мы отмечаем и как он появился.

Флаг России.
Флаг России.
Dmitry Dzhus, CC BY 2.0, part from original.

История праздника

История Дня народного единства уходит в глубокую давность. В 1612 году русский народ принялся защищать Кремль от польских интервалов.

Отмечается, что главные предводители были Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Когда Москву освободили от оккупации, День народного единства стал символизировать единство и силу русского народа.

Зачем День народного единства нужен России?

Россия — многонациональная страна, и вопрос единства имеет большие значение. День народного единства должен в первую очередь свидетельствовать о готовности осознать ошибки и преступления, которые совершали участники истории. Нельзя жить, разделяя людей по национальному, партийному, вообще по какому бы то ни было принципу.

Праздник и выходной в разные дни

Из-за того, что 4 ноября выпадает в этом году на субботу, когда большинство россиян отдыхают, выходной перенесли на понедельник, 6 ноября.

Ранее мы рассказывали как появился праздник и какие дни будут выходными в ноябре.

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