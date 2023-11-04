Жизнь в шаманском бубне и битва смешных. 10 идей, куда сходить 4 и 5 ноября в Барнауле

На хоккей
«Динамо-Алтай» сыграет против «Молота» из Перми — 5 ноября, 19:00, 0+
В музей
Этнограф Оксана Мамонтова расскажет о бубне и о том, почему алтайцы боялись его духа-хозяина больше, чем шамана в лекции «Кто живет в шаманском бубне» — 5 ноября, 15:00, 12+
На выставку
Экспозиции художников Виктора Зотеева, Михаила Будкеева, Михаила Половникова в «Республике ИЗО» — 4 ноября, 13:00-19:00, 12+
В «Изумрудный»
Кинопоказ фильма «Огонь, вода и… медные трубы» в визит-центре парка «Изумрудный» — 4 ноября, 17:30 по предварительной записи, 6+
В театр
«Золушка» в Молодежном театре Алтая — 5 ноября, 12:00, 6+
«Кроткая» в Театре драмы — 4 ноября, 17:30, 16+
«Доходное место» в Музыкальном театре — 5 ноября, 17:00, 12+
Для детей
«Богатырь Степан Ромашкин» в театре кукол «Сказка» — 4 ноября, 11:00, 6+
На концерт
Причудливое смешение стилей и жанров музыки на концерте «Канцлер Ги» в ресторане Art'A Pub — 4 ноября в 19:00, 18+
На стендап
Битва за деньги самых смешных на шоу Money mic в Stand Up Altai Club — 4 ноября, 20:00, 18+