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Жизнь

Жизнь в шаманском бубне и битва смешных. 10 идей, куда сходить 4 и 5 ноября в Барнауле

Картины, кино и "лишний" выходной: Аltapress.ru придумал 10 идей, куда сходить в Барнауле 4 и 5 ноября.

Дальневосточный леопард в барнаульском зоопарке зимой.
Дальневосточный леопард в барнаульском зоопарке зимой.
Анна Зайкова

На хоккей

«Динамо-Алтай» сыграет против «Молота» из Перми — 5 ноября, 19:00, 0+

В музей

Этнограф Оксана Мамонтова расскажет о бубне и о том, почему алтайцы боялись его духа-хозяина больше, чем шамана в лекции «Кто живет в шаманском бубне» — 5 ноября, 15:00, 12+

Хоккей.
Хоккей.
СС0

На выставку

Экспозиции художников Виктора Зотеева, Михаила Будкеева, Михаила Половникова в «Республике ИЗО» — 4 ноября, 13:00-19:00, 12+

В «Изумрудный»

Кинопоказ фильма «Огонь, вода и… медные трубы» в визит-центре парка «Изумрудный» — 4 ноября, 17:30 по предварительной записи, 6+

В театр

«Золушка» в Молодежном театре Алтая — 5 ноября, 12:00, 6+
«Кроткая» в Театре драмы — 4 ноября, 17:30, 16+
«Доходное место» в Музыкальном театре — 5 ноября, 17:00, 12+

Спектакль &quot;Доходное место&quot;.
Спектакль "Доходное место".
Дмитрий Лямзин.

Для детей

«Богатырь Степан Ромашкин» в театре кукол «Сказка» — 4 ноября, 11:00, 6+

На концерт

Причудливое смешение стилей и жанров музыки на концерте «Канцлер Ги» в ресторане Art'A Pub — 4 ноября в 19:00, 18+

На стендап

Битва за деньги самых смешных на шоу Money mic в Stand Up Altai Club — 4 ноября, 20:00, 18+

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