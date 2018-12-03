Почему письма от налоговой приходят из разных городов?

Жители Алтайского края отметили, что письма от налоговой, приходят из разных городов. Раньше отправителем значилась УФНС по Алтайскому краю, затем уведомления стали приходить из Кемеровской области. «Теперь я получил письмо, где в обратном адресе стоит город Волгоград. Почему так? Не мошенники ли это?», — спросил у altapress.ru читатель.