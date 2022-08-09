Почему сейчас стоит воплотить мечты об идеальном интерьере?

Рубль окреп — значит пришло выгодное время, чтобы воплотить свои мечты об идеальном интерьере. О трендах, ситуации с поставками сантехники и керамической плитки и о достоинствах отечественных производителей рассказала директор салона Amare Bagno Анастасия Митрофанова.

Что сейчас происходит на рынке

— В текущей экономической ситуации рынок сантехники и керамогранита претерпевает значительные изменения. Из-за санкций прекратились поставки инсталляций, ванн, душевых кабин с системой гидромассажа и некоторых видов керамической плитки из Европы и Америки.

Логистические маршруты стали длиннее, соответственно повысились тарифы на таможенные сборы и перевозку. Нехватка сырья на производстве керамики также оставила свой след: количество коллекций уменьшилось, а срок производства увеличился.

Несмотря на все сложности, основная масса производителей сохранила партнерские отношения с Россией, благодаря чему мы продолжаем поставлять качественный европейский продукт.

Мы в прямом контакте с отечественными и зарубежными производителями и готовы обеспечить материалами любой проект.

К чему стоит присмотреться

— С момента пандемии салон Amare Bagno обратил внимание на новых российских, индийских и турецких производителей в среднем ценовом сегменте. За счет этого расширился ассортимент качественного керамогранита и керамической плитки в различных фактурах (бетон, мрамор, камень) и форматах, в том числе крупных — до 120×278.

Анастасия Митрофанова , директор салона Amare Bagno. Иллюстрация предоставлена компанией Amare Bagno

Лидерами в премиум-сегменте дизайнерской сантехники и плитки по-прежнему остаются европейские производители. Мы работаем с представительствами, которые держат более 50% этого ассортимента на складских остатках в РФ. Это позволяет удовлетворить возросшую потребность в связи со снижением курса евро.

Однако за последние годы отечественные производители сильно преуспели в некоторых направлениях, в том числе в изготовлении стильной дизайнерской мебели для ванных комнат и ванн из искусственного камня. По качеству этот аналог не уступает европейскому продукту.

Конечно, не стоит ждать быстрого и полного импортозамещения в премиум-сегменте. На то есть ряд причин: упрощенный дизайн, недостаток сырья, несовершенство технологий и прочее. Европейские производители ушли далеко вперед. Чтобы догнать их, потребуется приличное количество времени.

Когда лучше совершить покупку

— При нынешнем курсе евро и доллара самое время заняться подготовкой дизайн— проекта, подбором и покупкой материала, чтобы смело реализовать задуманный интерьер.

Наши специалисты помогут вам определиться с выбором материала, а широкий ассортимент выставочных образцов в салоне позволит вживую ознакомиться с продуктом.

О компании Amare Bagno успешно работает на рынке строительных материалов с 2012 года. Компания занимается поставкой керамогранита, керамической плитки, сантехники, мебели и стильных аксессуаров для ванной комнаты от известных российских и европейских производителей. Команда профессионалов, международное сотрудничество с десятками фабрик, способность предугадывать тренды и отличный клиентский сервис — все это преимущества салона Amare Bagno.

Примеры реализованных с нами проектов

Экстерьер дома в городе Барнаул. Иллюстрация предоставлена компанией Amare Bagno Экстерьер дома в городе Барнаул. Иллюстрация предоставлена компанией Amare Bagno Экстерьер дома в городе Барнаул. Иллюстрация предоставлена компанией Amare Bagno Экстерьер дома в городе Барнаул. Иллюстрация предоставлена компанией Amare Bagno Дизайнер: Лев Санаров. 8−913−260−45−62

При проектировании наружного пространства было важно выбрать такой материал, который обеспечит отличные эксплуатационные качества и приятный эстетический результат. Для этого проекта мы поставили напрямую с фабрики из Италии утолщенный двухсантиметровый керамогранит Atlas Concorde (Италия) форматом 60×120см и 45×90см. Он имеет очень высокую прочность, антискользящее покрытие, стойкий к перепадам температур и идеально подходит для укладки на уличных пространствах, в том числе для фасадов и террас.

Частный интерьер в городе Барнаул. Иллюстрация предоставлена компанией Amare Bagno Дизайнер: Анатолий Кичигин. 8−913−029−33−63

Современные тренды от итальянских производителей— необычное сочетание фактур металлизированного керамогранита, камня и дерева. Красота металлических поверхностей Diesel коллекция Stage (Италия) форматом 60×120см с 3D эффектом привносит городской характер и индивидуальность как в частные, так и в коммерческие интерьеры. Завершает образ фоновый керамогранит фабрики Rac (ОАЭ) 60×120см.

Бассейн отеля «На камушках» в городе-­курорте Белокуриха. Иллюстрация предоставлена компанией Amare Bagno Дизайнер: Габриэлла. 8−913−361−91−88

Важнейшими критериями при выборе материала для укладки в зонах повышенной влажности является минимальное водопоглощение, износостойкость и антискользящие свойства. Для облицовки пола в проекте был использован керамогранит с антискользящей поверхностью Italon (Россия) 30×60 см и глазурированный керамогранит от фабрики Gres Aragon (Испания) 15×15см. Для декорирования стен — керамогранит Neodom (Индия) крупного формата 120×278см, поддающийся резке и универсальный в своем использовании для отделки стен и пола.

Адрес: г. Барнаул, ул. Чкалова, 69-а

Тел. (3852) 500−223

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Сайт: amarebagno.ru