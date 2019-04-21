Почему стоит опасаться картофеля и чем его заменить

Не такой уж полезный картофель
Картофель содержит высокий уровень углеводов. Организм их быстро переваривает, что вызывает резкий всплеск, а затем такое же резкое падение сахара и инсулина в крови. Так чашка картофеля влияет на сахар крови так же, как банка колы, выяснили гарвардские ученые. Такие перепады инсулина приводят к тому, что люди быстрее чувствуют голод. Это ведет к перееданию.
Продукты с высоким содержанием углеводов, к каким и относится картофель, могут способствовать ожирению, диабету и сердечным заболеваниям. Если в вашем рационе картофель на постоянной основе, стоит задуматься.
Исследования 2011 года показали, что даже небольшое количество картофеля в нашей жизни может привести к набору веса. Ученые в течении 20 лет отслеживали рацион и образ жизни 120 000 мужчин и женщин. Те кто увеличили свое потребление картофеля, со временем набрали значительно больше веса. Те кто уменьшили его потребление — не набрали или поправились значительно меньше.
Также специалисты выяснили, что заменив картофель цельным зерном можно снизить риск диабета.
Но не все так грустно. В картофеле есть важные питательные вещества. Например, витамин С, калий и витамин В6. Но картофель — не единственный их источник. В том же брокколи почти в девять раз больше витамина С, а в белых бобах — вдвое больше калия.
Чем заменить картофель?
Отличная замена крахмальному продукту — цельнозерновой рис и киноа. Бобы также могут стать подходящим гарниром, во всяком случае более полезным. Они богаты клетчаткой и белком, не так сильно влияют на сахар крови. А вместо картофельного пюре можно использовать пюре из цветной капусты.