Почему стоит опасаться картофеля и чем его заменить

Споры вокруг пользы и вреда картофеля для здоровья человека ведутся давно. Однако пока картофель в глазах науки и диетологии все еще немного отстает по полезным свойствам, расскажем чем его можно заменить.

Не такой уж полезный картофель

Картофель содержит высокий уровень углеводов. Организм их быстро переваривает, что вызывает резкий всплеск, а затем такое же резкое падение сахара и инсулина в крови. Так чашка картофеля влияет на сахар крови так же, как банка колы, выяснили гарвардские ученые. Такие перепады инсулина приводят к тому, что люди быстрее чувствуют голод. Это ведет к перееданию.

Продукты с высоким содержанием углеводов, к каким и относится картофель, могут способствовать ожирению, диабету и сердечным заболеваниям. Если в вашем рационе картофель на постоянной основе, стоит задуматься.

Исследования 2011 года показали, что даже небольшое количество картофеля в нашей жизни может привести к набору веса. Ученые в течении 20 лет отслеживали рацион и образ жизни 120 000 мужчин и женщин. Те кто увеличили свое потребление картофеля, со временем набрали значительно больше веса. Те кто уменьшили его потребление — не набрали или поправились значительно меньше.

Также специалисты выяснили, что заменив картофель цельным зерном можно снизить риск диабета.

Но не все так грустно. В картофеле есть важные питательные вещества. Например, витамин С, калий и витамин В6. Но картофель — не единственный их источник. В том же брокколи почти в девять раз больше витамина С, а в белых бобах — вдвое больше калия.

Чем заменить картофель?

Отличная замена крахмальному продукту — цельнозерновой рис и киноа. Бобы также могут стать подходящим гарниром, во всяком случае более полезным. Они богаты клетчаткой и белком, не так сильно влияют на сахар крови. А вместо картофельного пюре можно использовать пюре из цветной капусты.