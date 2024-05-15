Почему стоит посмотреть трогательный спектакль о любви собаки человеку в Молодежном театре

Молодежный театр Алтая 15 мая представит премьеру — свою театрально-цирковую версию рассказа «Каштанка». Харизматичные животные, яркие артисты цирка, клоун с серьезно-печальными глазами — и все это под оберткой безусловной любви и дружбы.

Где же все-таки лучше

Сюжет рассказа Чехова знаком многим: собака, помесь таксы с дворняжкой, по кличке Каштанка (Диана Зяблицкая, второй состав — Юлия Юрьева) живет у столяра Луки Александровича (Андрей Одинцов). Она тощая, спит под станком, вместо подушки — гора стружек, а вместо ласковых слов — неприятные сравнения и тумаки. Но это только на первый взгляд.

Оказывается, что для Каштанки нет ничего лучше именно такой жизни. Хозяин любит ее, пускай и не умеет показывать свои чувства, а собака любит его в ответ: «Все человечество делится на две очень неравные части: на хозяев и на заказчиков. Между теми и другими была существенная разница: первые имели право бить ее, а вторых она сама имела право хватать за икры».

Но однажды Каштанка теряется и, не сумев учуять запах столяра, чтобы отыскать его, вынуждена остаться мерзнуть на незнакомой улице. Там ее находит дрессировщик Мистер Жорж (Евгений Быков) и забирает в теплый дом, где есть специальный матрасик для собаки и много хорошей еды. А еще живут гусь Иван Иваныч (Алексей Пахоруков) и кот Федор Тимофеич (Александр Коцубенко).

Каждый день Мистер Жорж тренирует животных, с которыми потом выступает в цирке. А Каштанка скучает по старому хозяину, по вечерам мучаясь от одиночества и сравнивая, где же все-таки ей было лучше: здесь или у столяра.

«Каштанка», Молодежный театр Алтая. Анна Зайкова

Брала пример со своей собаки

Исполнители главных ролей отмечают, что в основе спектакля лежит мысль о безусловной любви и дружбе. О любви Каштанки к своему первому хозяину — вопреки условиям, в которых она живет, и невзирая на его грубость. И о дружбе Мистера Жоржа с животными, которые заменяют ему семью. И о которых он искренне переживает, хотя в какой-то степени они для него всего лишь работа. Евгений Быков, кстати, признался, что он и в жизни с животными хорошо ладит — они сами к нему тянутся.

Диана Зяблицкая рассказала, что, готовясь к роли, подсматривала за собственным псом и пыталась перенять некоторые его повадки. Но в конце концов пришла к выводу, что в спектакле Молодежного театра Каштанка должна быть больше похожа на ребенка. И все это пришлось уместить в один образ: и сыграть собачку, и очеловечить ее, и вложить частичку себя.

«Каштанка», Молодежный театр Алтая. Анна Зайкова

Некоторые зрители после первого показа, вытерев слезы, заметили: каждый актер оказался на своем месте. Зяблицкой во многих моментах удавалось высказываться без слов — только яркой и подвижной мимикой. Быков точно передал каждую интонацию своего персонажа, а под конец, когда пришлось расставаться с Каштанкой, одними глазами выразил всю печаль. Алексей Пахоруков, Александр Коцубенко и Ксения Кепп под смех и аплодисменты мастерски передали повадки надменной птицы, хмурого и ленивого кота и добродушного поросенка.

Практически все сцены сопровождали невидимые героям на сцене артисты цирка в ярких костюмах и гриме. Они придали спектаклю особую атмосферу, одновременно таинственную и красочную. Дети, для которых предназначен спектакль, точно не останутся равнодушны к неординарным образам. А взрослые могут переосмыслить отношение к любви и дружбе, причем не только с животными.

Премьера постановки назначена на 15 мая в 12:30 и в 14:30, а также 26 мая в 12:00. 6+

Самое важное - в нашем Telegram-канале