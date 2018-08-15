Почему у исторической «Аптеки Крюгеръ» в Барнауле остались только внешние стены

От исторического здания в центре Барнаула осталось только три стены: две деревянные и одна кирпичная. Это очередной этап реконструкции «Аптеки Крюгеръ», пояснил altapress.ru собственник здания Сергей Корепанов. Завершить реставрацию удастся только через три года.

«Аптека Крюгеръ» находится на ул. Пушкина, 64, недалеко от площади Спартака. После обследования здания конструкторы решили соорудить внутри него металлический каркас. Для этого демонтировали перегородки, перекрытия и кровлю.

Часть каркаса уже стоит. К нему «привяжут» оставшиеся стены, чтобы укрепить и выровнять их, «положат» на него кровлю. «Только так можно сохранить аптеку, потому что слишком много бревен сгнило. Из-за этого придется менять часть окон, включая резные наличники. Безусловно, это будут точные копии исходников», — говорит Корепанов.

Сергей Корепанов,

владелец «Аптеки Крюгеръ»:

Мы для себя решили сохранить именно историческое здание, заменив только совсем разрушенные элементы.

Почему на восстановление уйдет столько времени?

Восстановление аптеки идет медленно, потому что проект финансируется исключительно от доходов бизнеса Корепанова — он развивает фитоцентр «Алфит». Начиная с 2014 года предприниматель смог инвестировать в восстановление памятника архитектуры около 7 млн рублей (в основном деньги ушли на укрепление фундамента), еще около 8 млн он потратил на приобретение объекта. Учитывая темпы поступления средств, на работу уйдет около 3 лет.

Сергей Корепанов опасается, что работу могут затормозить непредвиденные обстоятельства. В 2016 году в правоохранительные органы на него написали донос о том, что он разрушает исторический объект. На суды и доказательства своей невиновности и него ушло около года. «Сначала мне дали звание „Героя нашего города“ за музейную деятельность, а потом начались суды», — говорит Корепанов.

Сергей Корепанов,

владелец «Аптеки Крюгеръ»:

Я давно прошу у администрации города и края предоставить нам около 2 тыс кв. метров выставочных площадей, чтобы выставить всю коллекцию музея «Мир времени». Город и край просто ахнет, когда увидит вещи, которые нам удалось собрать. Но помещения не предоставляют. Мы ухватились за возможность выставить коллекцию, а историческом здании — «Аптеке Крюгеръ». Там около 500 «квадратов» площади вместе с подвальными помещениями, которые мы используем как хранилище для музейных экспонатов.

Чем знаменита «Аптека Крюгеръ»

Особняк госпожи «Крюгеръ"построен в начале XX века. В нем предпринимательница держала аптеку, а на втором этаже проживала с семьей. В 1929 году здесь организовали первый радиоузел. В советские времена здесь располагались разные общественные организации, а в последнее время — обувная и швейная мастерские, курсы водительского мастерства и другие маленькие предприятия.