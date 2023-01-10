Почему важно съесть мясо в Рождественский мясоед: приметы и традиции 10 января

После окончания 40-дневного рождественского поста люди праздновали Рождественский мясоед — 10 января. Altapress.ru рассказывает, почему именно в этот день наши предки угощались мясными блюдами.

Традиции Рождественского мясоеда

К Рождественскому мясоеду люди готовились заранее. Скотину забивали в начале месяца и запасались свежим мясом. Затем накрывали стол и выставляли мясные блюда.

Угощением лакомились только 10 января, а после, пятницу и среду, люди продолжали поститься. По этому поводу даже существовала пословица: «Мясное — в мясоед, а постному — свой черед».

Также этот праздник называли Домочадцев день, так как 10 января вся семья собиралась вместе. Родители и дети занимались хозяйством и вместе садились за стол.

Жареное мясо и салат из свежих овощей. freepik.com/timolina

Что нельзя делать 10 января?

Нельзя проводить этот день в одиночестве — иначе не заведете потом семью.

Не рекомендуется занимать деньги и просить что-либо в долг — а то долго еще не выберетесь из долгов.

Нельзя выбрасывать со стола остатки пищи и крошки хлеба.

Запрещено открывать окна — а то из дома уйдет счастье.

Нельзя переступать порог дома левой ногой — нечистая сила войдет внутрь вместе с человеком.

Мясо на открытом огне freepik.com

Приметы Рождественского мясоеда