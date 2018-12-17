Мнение. Почему я считаю аргументы в защиту скандальной рекламы «Магис Спорта» несостоятельными

Недавно прошел круглый стол, где обсуждали рекламу «Магис Спорта» с изображением полной женщины на здании с барнаульским шпилем. Большинство экспертов сочли, что эта реклама не оскорбительная и «не подлежит осуждению».

Ирина Баенкова , корреспондент altapress.ru. Анна Зайкова

Только один человек отстаивал другую точку зрения — директор агентства Punk You Brand Данил Снитко, который и начал дискуссию об этой кампании в соцсетях. Суть его позиции сводится к тому, что реклама травит полных людей и это недопустимо.

Я согласна с Данилом. Защитники кампании приводили несколько аргументов. Все они кажутся мне несостоятельными и вот почему.

Реклама клубов «Магис Спорт». Facebook

«Такая реклама мотивирует людей заниматься спортом»

На круглом столе присутствовала девушка, которая заявила, что только жесткая формулировка «ты толстая» заставила ее заняться спортом и сбросить вес. Руководитель «Магис Спорта» Владимир Гордейчик рассказал, что реклама с призывами заниматься своим здоровьем не эффективна по сравнению вот с такими провокационными изображениями. Мол на тему лишнего веса люди реагируют, а на ЗОЖ нет.

На мой взгляд, подобные рассуждения совершенно не доказывают уместность этой рекламы. Да, действительно, агрессия может мотивировать человека на нечто хорошее. Но от этого она не перестает быть агрессией и все так же нарушает чьи-то границы.

Человек сам решает стоит ему худеть или еще как-то себя менять — это его неотъемлемое право. На тему насильной «переделки» личности еще в XX веке Энтони Берджес написал роман «Заводной апельсин», который вошел в классику мировой литературы.

Напомню, главного героя — обозленного подростка-бандита — отправляют в специальное учреждение, где с помощью разнообразных технических и химических средств пытаются «исправить», сделать из него «добропорядочного гражданина». В результате у парня случается психическое расстройство.

Кадр из фильма «Заводной апельсин».Опыты над людьми. Скриншот фильма.

Так и люди, которые начинают худеть из-за того, что им постоянно указывают на их полноту как на недостаток, нередко потом не могут остановиться и уходят в другую крайность — заболевают анорексией либо приобретают еще какие-нибудь заболевания. Второй вариант — страдания от комплексов. Таких историй целый интернет.

«У нас в стране свобода слова , каждый может высказаться»

Для меня, конечно же, свобода слова — одна из базовых ценностей. Однако, в случае с этой рекламой, мне кажется, апелляция к этому понятию ничего не дает. Да, есть свобода слова и каждый может высказаться. Но высказанные гадости ими и остаются.

«Эта реклама не оскорбительная , она смешная»

Данил Снитко рассказал, что был свидетелем буллинга в школе. Он видел, как это происходит. Так вот я тоже видела. Знаете какой главный аргумент людей, которые кого-то травят? «А чего ты обижаешься, ведь смешно же».

Смешно прилепить жвачку на стул и посмотреть, как кто-то на нее сядет. Смешно придумать прозвище, от которого другого человека коробит. А когда он просит остановиться, обвинить его в отсутствии чувства юмора. Травля очень часто прикрывается юмором — это ведь очень удобно.

Агрессия. СС0.

«В последние время все оскорбляются , уже надоели»

Мне не нравится, что эту рекламу называют «оскорбительной». Думаю, это неточное определение. На мой взгляд, она «оскорбляющая». Когда мы говорим «оскорбительная», акцент переносим на чувства того, кто ее воспринимает. Его ведь еще можно и обвинить в этих чувствах — тоже очень удобно.

Когда мы говорим «оскорбляющая», то переключаем внимание на сообщение и намерения говорящего. Я, например, не чувствую себя оскорбленной от этой рекламы, но я чувствую, что она несет в себе оскорбление.

«В этой рекламе все видят разное , не только сходство женщины с гориллой»

Тут я соглашусь с Василием Морозовым, блогером и копирайтером из компании Miranit, что это лукавство. Женщина похожа на Кинг Конга — и позой, и мимикой, и за шпиль она держится, как за ветку. А еще в одной рекламе «Магис Спорта» дама вылезала из костюма коровы — так что сравнения с животными мы уже проходили.

Магис-Спорт. Анна Зайкова

И что должно быть дальше?

В неуместности такой рекламы у меня сомнений нет. Однако я не хочу и того, чтобы кого-то наказывали за нее рублем: на бизнес в нашей стране и так ложится большая нагрузка.

Мне бы хотелось, чтобы в обществе сформировалась чувствительность к подобного рода вещам. Чтобы люди, которые являются лидерами мнений и создают нечто действительно большое, полезное и важное для города, начали видеть, что такие высказывания в рекламе — это, как минимум, некрасиво.

А того, кто вдруг позволяет себе делать оскорбляющую рекламу, останавливала бы ее аудитория. Чтобы она перестала смеяться над «толстяками» вместе с зачинщиками и отличала жестокую травлю от изящно сформулированного призыва к действию. Вроде того, что цитировал Данил Снитко из рекламы Nike «Вчера ты обещал, что завтра».

В мире уже были случаи, когда крупные бренды переходили границу в рекламе — оскорбляли темнокожих или полных людей, и общество им указывало на это. Бренды публично извинялись, прекращали использование ролика или изображения. Так, например, поступали компании Dove, H&M и другие.

Барнаул, мне очевидно, тоже идет к этому — ведь в дискуссии под постом Данила Снитко многие его поддержали. Процесс перехода к новой норме пока не завершился, но я верю, что это вопрос времени.