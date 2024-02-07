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Жизнь

Почему YouTube заблокировал "Вести Алтай"

YouTube 7 февраля заблокировал региональный телеканал "Вести Алтай".

Блокировка канал в YouTube.
Блокировка канал в YouTube.
altapress.ru

При попытке зайти на канал высвечивается сообщение "Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране". Нельзя посмотреть видео, подписаться на него или посмотреть информацию. При этом даже VPN не помогает обойти блокировку.

Как сообщил в "Вестях", это может быть связано с политикой ресурса. Кроме того, другие региональные каналы ВГТРК оказались заблокированы.

Блокировка YouTube этих каналов говорит об очередной попытке подавления инакомыслия в США. Такая позиция содержится в комментарии посольства России в Вашингтоне, пишет ТАСС.

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