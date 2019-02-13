Почему затонул пароход «Челюскин» и как его экипаж два месяца держался на дрейфующей льдине

13 февраля 1934 года в Чукотском море льдами раздавило пароход «Челюскин». Более сотни членов экипажа высадились на лед и дрейфовали в океане два месяца. Операция спасения экипажа стала одним из наиболее героических событий советской эпохи. Почему затонул пароход «Челюскин», как спасли экипаж и сколько длился поиск затонувшего судна — в материале altapress.ru.

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Гибель парохода «Челюскин»: что произошло 85 лет назад в Чукотском море

Ледокольный пароход «Челюскин» должен был повторить подвиг ледокола «Сибиряков» и за одну навигацию проплыть по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток.

В июле 1933 года судно вышло из Ленинграда. Успешное плавание длилось до Новой Земли. Там 13 августа из-за серьезной деформации корпуса образовалась течь, однако «Челюскин» продолжил путь.

В сентябре судно получило вмятины по правому и левому борту, течь усилилась. Из-за этого корабль вмерз во льды и начал дрейфовать, пишет РИА Новости. В ноябре вместе со льдами «Челюскин» вошел в Берингов пролив. До чистой воды оставалось несколько миль, однако судно отбросило на север в Чукотское море.

13 февраля 1934 года «Челюскин» сильно сжало льдами, в течение двух часов после того, как треснули листы обшивки, пароход затонул. 104 члена экипажа, которые находилось на борту (среди них было 10 женщин и двое детей) успели спастись, пишет debri-dv.com. Самому маленькому члену экипажа на момент крушения «Челюскина» было всего пять месяцев. Девочка по имени Карина родилась на судне, когда пароход был в Карском море.

Не повезло только одному человеку — завхоз Борис Могилевич, который в последние минуты находился на судне. Он замешкался, на него упали бочки и мужчина затонул вместе с пароходом, пишет РИА Новости.

Судно во льдах. СС0

Паники во время эвакуации с судна не было, говорится в книге «100 знаменитых катастроф». Челюскинцы успели выгрузить на льдину практически все, что могло понадобиться для зимовки — продовольствие, одежду, горючее, палатки, спальные мешки, научную аппаратуру, говорится в книге «100 знаменитых катастроф» Валентины Скляренко. Экипаж обустроил на льдине лагерь, изучал суровые условия Арктики, слушал лекции по математике, космологии, сочинял стихи и даже выпускал стенгазету.

Спасение экипажа парохода «Челюскин»

Цитата из книги «100 знаменитых катастроф» Валентины Скляренко:

«Лагерь Шмидта верил, что Родина не оставит их в беде, и их надежды оправдались. К организации спасательной операции на Большой земле приступили уже на следующий день. Была создана правительственная комиссия по спасению челюскинцев, о действиях которой постоянно сообщалось в печати. Многие специалисты не верили в возможность спасения. Некоторые западные газеты писали, что люди на льду обречены и возбуждать в них надежду на спасение негуманно, так как это только усугубит их мучения. Ледоколов, которые могли бы плавать в зимних условиях Ледовитого океана, тогда еще не было. Надежда была только на летчиков тогда еще зарождавшейся полярной авиации»

Первый самолет прилетел через три недели и забрал только детей и женщин, пишет w.histrf.ru. Активная спасательная операция началась в апреле, когда за участниками экспедиции «Челюскина» отправили 24 самолета. «Страна рукоплескала авиаторам. Без сомнения, операция, которую осуществили пилоты советской полярной авиации, была проведена блестяще. В связи с успешным окончанием эпопеи была учреждена высшая степень отличия — звание Героя Советского Союза», пишет Скляренко.

Таким образом, экипаж парохода «Челюскин» провел на льдине с 13 февраля по 13 апреля.

Поиски «Челюскина»: как искали затонувшее судно

Найти затонувший пароход пытались десятки лет. Во время первой экспедиции в 1974 году определили координаты парохода. В 1989 году состоялась гидрографическая экспедиция на судне «Дмитрий Лаптев» с участием журналиста и аквалангиста Сергея Мельникова. После погружение он утверждал, что на дне видел «Челюскина» и сделал снимок, на котором было сложно разобрать название судна, говорится в книге «ТАСС уполномочен… промолчать» Николая Николаева.

В 2006 году участники экспедиции «Челюскин-70» заявили, что они обнаружили затонувший пароход. Фотографии поднятых фрагментов и пробы металла направили в судостроительную компанию. В феврале 2007 года эксперты подтвердили, что стойка леерного ограждения и вентиляционная решетка, поднятые со дна Чукотского моря, это фрагменты легендарного парохода «Челюскин», пишет wiki.