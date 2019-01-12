«Европа не знала ничего подобного»: как советская армия стремительно дошла до Берлина и почему остановилась

12 и 13 января 1945 года начались знаменитые операции, которые повлияли на ход Великой Отечественной войны. Висло-Одерская операция вошла в историю как самое стремительное наступление (длилось меньше месяца), которое позволило советской армии дойти до Берлина, а Восточно-Прусская — ускорила поражение нацистской Германии. Как советскому войску удалось совершить невозможное, чего это стоило стране и почему война не закончилось в феврале — в материале altapress.ru.

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Висло-Одерская операция: предпосылки , ход действий и последствия

К началу 1945 года армия противника находилась в безнадежном положении: на Восточном фронте в 1944 году гитлеровские войска потерпели несколько поражений, немецкой промышленности и армии был нанесен серьезный ущерб.

В декабре 1944 года на Западном фронте немцы начали операцию «Вахта на Рейне» в Арденнах (горная система в Бельгии, Люксембурге и Франции), которая должна была переломить течение войны, но закончилась полным провалом. Германское командование вынуждено было одновременно перебрасывать войска к Арденнам, Кенигсбергу и Будапешту. В результате ослабли позиции немцев в Польше, где фронт немецкой группы армий «А» прикрывал важное берлинское направление, пишет wiki.

Красная Армия заняла позиции по реке Висла в Польше и готовилась к наступлению. Советское командование планировало мощное наступление четырех фронтов, чтобы оттеснить немцев.

Редкие снимки войны. camera.mil.ru

Немецкая оборона опиралась на новую тактическую идею: быстрый уход от мощнейшего удара советской артиллерии на вторую позицию, основную линию обороны, пишет ТАСС. Они предполагали, что советская армия застрянет перед линией обороны. Прорвавшиеся танки немцы планировали уничтожать контрударами из глубины территории.

Однако новая тактика противника провалилась. 12 января 1945 года после мощной подготовки Красная Армия перешла в наступление, пишет hrono.ru со ссылкой на книгу Николая Шефова «Битвы России. Военно-историческая библиотека».

При первом ударе резервы немцев на передовой разгромили. Это привело к быстрому крушению всей системы обороны противников.

«Русское наступление за Вислой развивалось с невиданной силой и стремительностью, невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи», отмечал немецкий генерал Меллентин, пишет histrf.ru.

17 января советские войска совместно с польскими соединениями освободили большую часть Польши, в том числе столицу Варшаву. На втором этапе операции, который длился до 3 февраля, Красная Армия продолжило активное наступление. К 3 февраля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов прорвали последние укрепления противника, вступили на территорию Германии.

После Висло-Одерской операции стало очевидно, что немцы не готовы эффективно вести боевые действия на два фронта, пишет Большая советская энциклопедия.

Восточно-Прусская операция: что хотели и чего добились

13 января 1945 года началась Восточно-Прусская операция. Она должна была прорвать оборону противника, отрезать восточно-прусскую группировку от основных районов Германии и последовательно уничтожить, пишет сайт Минобороны.

Во время разведки Красная Армия установила, что противник оставил в первой траншее лишь боевое охранение, а главные силы отвел в глубину.

Операция длилась 103 суток. Советские войска прорвали немецкую оборону, вышли к Балтийскому морю, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.

Барнаульские ветераны почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Елизавета Химченко , altapress.ru/

Какой ценой обошлись две операции

В ходе Висло-Одерской операции погибло 43,3 тыс. человек. При этом советская армия уничтожила 35 немецких дивизий, а 25 понесли тяжелые потери, сообщается в книге «Россия и СССР в войнах ХХ века».

За период проведения Восточно-Прусской наступательной операции 126,5 тыс. солдат и офицеров погибли и пропали без вести, более 458 тыс. человек получили ранения, войска потеряли около 3,5 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 1,6 тыс. орудия и миномета и 1,4 тыс. боевых самолетов.

Великая отечественная война. russia.iratta.com

Почему война не закончилась в феврале 1945 года

В начале февраля после завершения Висло-Одерской операции до Берлина оставалось около 100 км. Однако советское войско не торопилось взять немецкую столицу.

В советской историографии 60-х годов начали дискутировать, могли ли наши войска в феврале 1945 года взять Берлин и этим закончить войну или нет.

Изначально перед армией ставили задачу «стремительным броском 15−16 февраля взять Берлин». Однако в ближайшие же дни задачи фронта были изменены. По одной версии, причинами послужили усталость войск, значительное отставание тылов, а также обнаружение на северном фланге 1-го Белорусского фронта крупной группировки немецких войск, пишет Ярослав Бутаков, кандидат исторических наук, на сайте stoletie.ru.

В конце 1945 года на закрытой военно-научной конференции маршал Георгий Жуков ответил на упреки по поводу того, что Берлин не был взят в феврале 1945-го, следующим:

«Конечно, Берлин не имел в этот период сильного прикрытия. На западном берегу р. Одер у противника были только отдельные роты, батальоны, отдельные танки, следовательно, настоящей обороны по Одеру еще не было. Это было известно. Можно было пустить танковые армии Богданова и Катукова напрямик в Берлин, они могли бы выйти к Берлину. Вопрос, конечно, смогли бы они его взять, это трудно сказать… Можно было пойти на Берлин, можно было бросить подвижные войска и подойти к Берлину. Но, товарищ Енюков, назад вернуться было бы нельзя, так как противник легко мог закрыть пути отхода. Противник легко, ударом с севера прорвал бы нашу пехоту, вышел на переправы р. Одер и поставил бы войска фронта в тяжелое положение».

Аргументы маршала Василия Чуйкова по поводу этой ситуации до сих пор оказывают влияние на некоторых историков. Было ясно, что взятие Берлина советскими войсками не привело бы к немедленному окончанию войны. Дело в том, что Гитлер не лишился бы средств для продолжения борьбы. Поэтому решение приостановить это наступление было оправданным, считает историк Бутаков