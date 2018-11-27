Опубликованы фото бывшей советской военной базы в Средиземноморье

Когда Албания входила в антинатовский военный блок, база Паша-Лиман на Адриатике использовалась Советским Союзом. В 1958 году при помощи СССР в Албании было создано подразделение подводных лодок. До сих пор там находятся четыре советских субмарины.

Путешествующие по Албанской Ривьере туристы фотографируют советские субмарины. Между тем Pasha Liman была единственной советской базой в Средиземном море с 1958 по 1962 годы.

Раскол и разрыв

Полный разрыв между СССР и Албанией произошел в декабре 1961 года. После ввода войск ОВД в Чехословакию в 1968 году Албания вышла из Организации Варшавского договора.

Передача Турции

Когда албанские коммунисты потерпели крах, Турция перестроила военную базу Паша-Лиман, вложив в нее немалые средства. За это ВМС Турции имеют право ее использовать.

Советские подводные лодки

На базе все еще находятся четыре подводные лодки проекта 613, построенные в СССР в 1950-х годах. Их можно увидеть на спутниковых снимках.

Учения

В заливе Влера в Адриатическом море периодически проводятся международные военные учения, пишет mail.ru.