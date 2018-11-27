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Опубликованы фото бывшей советской военной базы в Средиземноморье

Когда Албания входила в антинатовский военный блок, база Паша-Лиман на Адриатике использовалась Советским Союзом. В 1958 году при помощи СССР в Албании было создано подразделение подводных лодок. До сих пор там находятся четыре советских субмарины.

Российская подводная лодка.
Российская подводная лодка.
wikipedia.org

Путешествующие по Албанской Ривьере туристы фотографируют советские субмарины. Между тем Pasha Liman была единственной советской базой в Средиземном море с 1958 по 1962 годы.

Раскол и разрыв

Полный разрыв между СССР и Албанией произошел в декабре 1961 года. После ввода войск ОВД в Чехословакию в 1968 году Албания вышла из Организации Варшавского договора.

Передача Турции

Когда албанские коммунисты потерпели крах, Турция перестроила военную базу Паша-Лиман, вложив в нее немалые средства. За это ВМС Турции имеют право ее использовать.

Советские подводные лодки

На базе все еще находятся четыре подводные лодки проекта 613, построенные в СССР в 1950-х годах. Их можно увидеть на спутниковых снимках.

Учения

В заливе Влера в Адриатическом море периодически проводятся международные военные учения, пишет mail.ru.

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