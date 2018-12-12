Впереди 10 лет войны: 12 декабря 1979 года Советский Союз решил ввести войска в Афганистан

12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС приняло решение ввести войска в Афганистан. Военные действия длились почти 10 лет. Советский Союз потерял свыше 14 тысяч человек, получили ранения около 50 тысяч. О том, что заставило Советский Союз ввести войска в Афганистан — в материале altapress.ru.

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Гражданская война в Афганистане

В 1973 году в Афганистане свергли монархию и установили республиканский строй, пишет РИА Новости.

В апреле 1978 к власти пришла прокоммунистические силы — Народно-демократическая партия (НДПА). Режим президента Мухаммеда Дауда свергли, его самого вместе с семьей убили. Страну объявили Демократической Республикой Афганистан, пишет topwar.ru. Главой государства стал Нур Мухаммед Тараки, а министром иностранных дел — Хафизулла Амин.

Правительство начало проводить реформы, превращая страну в светское государство: ввело всеобщее избирательное право, уравняло в правах женщин, ликвидировало ростовщичество и прочее. Но давление на ислам оскорбило религиозные чувства жителей Афганистана. В стране началась гражданская война.

Обстановка осложнялась тем, что в войну вмешивались другие государства. СССР помогал афганскому правительству, а Китай, НАТО и некоторые мусульманские государства — оппозиции.

Внутри самой партии тоже шла борьба. Постепенно властью завладел Хафизулла Амин. По его приказу 2 октября 1979 года президента убили. В Афганистане начались репрессии, которые затронули исламистов, членов партии и военных.

Остановка в стране осложнилась настолько, что нависла угроза новой революции. Против правительства началась вооруженная борьба. Правительство Афганистана много раз обращалось к СССР за военной помощью, но сначала получало отказ.

Афганистан , горы. СС0

Почему Советский Союз принял решение ввести войска в Афганистан?

Советское руководство опасалось за жизнь своих граждан и имущество СССР в Афганистане. Были пугающие прецеденты. В марте 1979 года в Кабуле похитили американского посла. Правительство не согласилось на требования похитителей , и посол погиб при штурме.

и посол погиб при штурме. Для членов Политбюро ЦК КПСС гибель Тараки была личным ударом , пишет histrf.ru. Один из них вспоминал , что «дополнительную остроту обстановке придало убийство Генерального секретаря ЦК НДПА Н. М. Тараки…»

пишет histrf.ru. Один из них вспоминал что «дополнительную остроту обстановке придало убийство Генерального секретаря ЦК НДПА Н. М. Тараки…» Во внешней политике Хафизулла Амин взял курс на улучшение отношений с США. В это же время отношения СССР с Западом снова обострились.

Кроме того , у советского руководства вызывала беспокойство политика , которые Амин проводил в стране.

В целом, Москва не могла позволить, чтобы в Афганистане победили консервативные силы, которые ориентировались на геополитических противников Советского Союза.

Ввод советских войск в Афганистан рассматривался в СССР как кратковременная мера, которая должна обеспечить безопасность южных границ Союза.

Факт

В 1989 году депутаты осудили участие СССР в Афганской войне, пишет «Медуза». По их мнению, ввод войск в Афганистан «заслуживает морального и политического осуждения».

В ноябре 2018 года депутаты Госдумы одобрили проект постановления о том, что это решение не соответствует «принципам исторической справедливости».