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Жизнь
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Впереди 10 лет войны: 12 декабря 1979 года Советский Союз решил ввести войска в Афганистан

12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС приняло решение ввести войска в Афганистан. Военные действия длились почти 10 лет. Советский Союз потерял свыше 14 тысяч человек, получили ранения около 50 тысяч. О том, что заставило Советский Союз ввести войска в Афганистан — в материале altapress.ru.

"Афган" - жестокое испытание, фронтовое братство и память на всю жизнь.
"Афган" - жестокое испытание, фронтовое братство и память на всю жизнь.
Анна Зайкова

Гражданская война в Афганистане

В 1973 году в Афганистане свергли монархию и установили республиканский строй, пишет РИА Новости.

В апреле 1978 к власти пришла прокоммунистические силы — Народно-демократическая партия (НДПА). Режим президента Мухаммеда Дауда свергли, его самого вместе с семьей убили. Страну объявили Демократической Республикой Афганистан, пишет topwar.ru. Главой государства стал Нур Мухаммед Тараки, а министром иностранных дел — Хафизулла Амин.

Правительство начало проводить реформы, превращая страну в светское государство: ввело всеобщее избирательное право, уравняло в правах женщин, ликвидировало ростовщичество и прочее. Но давление на ислам оскорбило религиозные чувства жителей Афганистана. В стране началась гражданская война.

Обстановка осложнялась тем, что в войну вмешивались другие государства. СССР помогал афганскому правительству, а Китай, НАТО и некоторые мусульманские государства — оппозиции.

Внутри самой партии тоже шла борьба. Постепенно властью завладел Хафизулла Амин. По его приказу 2 октября 1979 года президента убили. В Афганистане начались репрессии, которые затронули исламистов, членов партии и военных.

Остановка в стране осложнилась настолько, что нависла угроза новой революции. Против правительства началась вооруженная борьба. Правительство Афганистана много раз обращалось к СССР за военной помощью, но сначала получало отказ.

Афганистан, горы.
Афганистан, горы.
СС0

Почему Советский Союз принял решение ввести войска в Афганистан?

  • Советское руководство опасалось за жизнь своих граждан и имущество СССР в Афганистане. Были пугающие прецеденты. В марте 1979 года в Кабуле похитили американского посла. Правительство не согласилось на требования похитителей, и посол погиб при штурме.
  • Для членов Политбюро ЦК КПСС гибель Тараки была личным ударом, пишет histrf.ru. Один из них вспоминал, что «дополнительную остроту обстановке придало убийство Генерального секретаря ЦК НДПА Н. М. Тараки…»
  • Во внешней политике Хафизулла Амин взял курс на улучшение отношений с США. В это же время отношения СССР с Западом снова обострились.
  • Кроме того, у советского руководства вызывала беспокойство политика, которые Амин проводил в стране.

В целом, Москва не могла позволить, чтобы в Афганистане победили консервативные силы, которые ориентировались на геополитических противников Советского Союза.

Ввод советских войск в Афганистан рассматривался в СССР как кратковременная мера, которая должна обеспечить безопасность южных границ Союза.

Факт

В 1989 году депутаты осудили участие СССР в Афганской войне, пишет «Медуза». По их мнению, ввод войск в Афганистан «заслуживает морального и политического осуждения».

В ноябре 2018 года депутаты Госдумы одобрили проект постановления о том, что это решение не соответствует «принципам исторической справедливости».

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