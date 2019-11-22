«Почта России» разъяснила порядок отправки писем после конфликта с УФАС

Клиенты «Почты России» самостоятельно выбирают способ пересылки своих отправлений при соблюдении требований к характеру вложения и упаковки, заявили в пресс-службе УФПС Алтайского края. Комментарий предоставили после сообщения о конфликте предпринимателей с почтовиками из-за принуждения к более дорогому способу отправки.

«Почта России организует регулярный инструктаж сотрудников почтовых отделений о порядке оказания услуг. Должностные лица, оказывающие услуги ненадлежащим образом, привлекаются к ответственности», — заявили в компании.

По любым вопросам клиенты могут обратиться по телефону горячей линии, по электронной почте, в мобильном приложении и в официальных группах «Почты России» в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что почтовые отделения в Новоалтайске и Барнауле не разрешили компаниям «Новоалтайскводоканал» и «Управление водопроводов» отослать их корреспонденцию простыми заказными письмами. Вместо этого им предлагали отправить заказные письма более дорогим способом — категорией 1 класса.

Краевое УФАС в адрес «Почты России» направило предупреждение.