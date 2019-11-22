«Почта России» разъяснила порядок отправки писем после конфликта с УФАС

«Почта России организует регулярный инструктаж сотрудников почтовых отделений о порядке оказания услуг. Должностные лица, оказывающие услуги ненадлежащим образом, привлекаются к ответственности», — заявили в компании.
По любым вопросам клиенты могут обратиться по телефону горячей линии, по электронной почте, в мобильном приложении и в официальных группах «Почты России» в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что почтовые отделения в Новоалтайске и Барнауле не разрешили компаниям «Новоалтайскводоканал» и «Управление водопроводов» отослать их корреспонденцию простыми заказными письмами. Вместо этого им предлагали отправить заказные письма более дорогим способом — категорией 1 класса.
Краевое УФАС в адрес «Почты России» направило предупреждение.