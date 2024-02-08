8 февраля
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Жизнь

Почти четыре миллиона рублей перевел телефонным мошенникам 70-летний барнаулец

Накануне в полицию обратился 70-летний местный житель. Об заявил, что у него похитили четыре млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Сначала мошенники заявляли, что на пенсионера хотят взять кредит. Чтобы остановить хищение средств, нужно было взять максимальную сумму и погасить то, что злоумышленники успели взять.

Горожанин доверился незнакомцам и в течение пяти дней оформил в кредит полтора млн рублей. Также он снял личные сбережения.

Все средства он перевел по указанному номеру. Однако после всех операций пенсионер понял, что его обманывают, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что алтайские подростки похищали деньги с банковских карт своих сверстников.

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