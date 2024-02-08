Почти четыре миллиона рублей перевел телефонным мошенникам 70-летний барнаулец

Сначала мошенники заявляли, что на пенсионера хотят взять кредит. Чтобы остановить хищение средств, нужно было взять максимальную сумму и погасить то, что злоумышленники успели взять.
Горожанин доверился незнакомцам и в течение пяти дней оформил в кредит полтора млн рублей. Также он снял личные сбережения.
Все средства он перевел по указанному номеру. Однако после всех операций пенсионер понял, что его обманывают, и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что алтайские подростки похищали деньги с банковских карт своих сверстников.
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