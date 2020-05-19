Почти две сотни медиков с коронавирусом умерли в России

В России умерли 186 медицинских работников, инфицированных коронавирусом, сообщила « Медиазона ». Авторы исследования сделали вывод, что смертность от COVID-19 среди врачей в России в 16 раз выше, чем в шести странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.

Журналисты изучили «Список памяти» с именами погибших медработников, составленный российскими врачами, и проверили его на достоверность по официальным сообщениям представителей власти, СМИ, региональных оперативных штабов и родственников.

Две трети всех подтвержденных авторами случаев приходится на четыре региона: Москву, Московскую область, Петербург и Дагестан. Около половины погибших — это младший и средний медицинский персонал.

«Медиазона» пишет, что в России по официальным данным от COVID-19 умерли 2864 человека. Таким образом, доля врачей и медицинских работников в общем количестве смертей составляет 7%.

Одной из причин высокой смертности журналисты называют нехватку индивидуальных средств защиты.

Как уже писал altapress.ru, в Алтайском крае заразились коронавирусом 72 медработника, летальных случаев нет.