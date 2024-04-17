Почти единогласно проголосовали жители российского города за название района — "Путинский"

Жителям предложили вариант — преобразовать название района (выделить из его территории новый). И соответственно, присвоить ему новое название — "Путинский".
Всего опрошено порядка 35 тыс. человек.
За присвоение району названия «Путинский» проголосовали 34 705 горожан, более 200 человек предложили «свои варианты ответа». Опрос среди граждан признан состоявшимся, говорится в сообщении мэрии Грозного.
Материалы опроса направлены в парламент Чеченской Республики для принятия закона о создании нового района.
Район будущего
На территории нового района города планируется построить 130 многоквартирных домов, мечети, детские сады, школы и другие социальные объекты, сообщает ТАСС. Жители Грозного уверены — эта часть города самой престижной и комфортабельной.
Ранее Владимир-Путин дали имя новорожденному счастливые родители. Семья в Нижневартовске назвала новорожденного мальчика Владимир-Путин.
Отец мальчика пояснил — он решил дать сыну такое имя, чтобы никогда не забыли нашего президента.
Владимир-Путин Гошгарович появился на свет 9 февраля. Владимир-Путин родился весом 4,1 кг и ростом 56 см. Они с мамой отлично себя чувствуют. В семье его называют Путиным.
Также врачи встали и исполнили гимн страны, узнав имя новорожденного ребенка. Российские супруги назвали новорожденную дочь Россией.
Родители проживают в Перми. Двух старших дочерей зовут Мария и Эвелина.
Врачи, узнав имя девочки, исполнили гимн страны. Во всяком случае, так рассказывают счастливые родители.
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