Отец мальчика пояснил — он решил дать сыну такое имя, чтобы никогда не забыли нашего президента.

Владимир-Путин Гошгарович появился на свет 9 февраля, указывает Газета.Ru. Владимир-Путин родился весом 4,1 кг и ростом 56 см. Они с мамой отлично себя чувствуют. В семье его называют Путиным.

Ранее врачи встали и исполнили гимн страны, узнав имя новорожденного ребенка. Российские супруги назвали новорожденную дочь Россией.

Родители проживают в Перми. Двух старших дочерей зовут Мария и Эвелина.

Врачи, узнав имя девочки, исполнили гимн страны. Во всяком случае, так рассказывают счастливые родители.

При этом владеющий миром родился в Сибири.

Ранее в бийском ЗАГСе назвали самые необычные имена детей.

Самыми популярными именами для мальчиков по-прежнему остаются Артем, Александр и Михаил. За 2022 год в Алтайском крае было зарегистрировано 1 302 детей с такими именами.

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