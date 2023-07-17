Теона и Назар. В Бийском ЗАГСе назвали самые необычные имена детей

В Бийском ЗАГСе рассказали, какие имена чаще всего давали своим детям жители города с начала 2023 года. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Самыми популярными именами для мальчиков по прежнему остаются Артем, Александр и Михаил. За 2022 год в Алтайском крае было зарегистрировано 1 302 детей с такими именами.

Из необычных мужских имен сотрудники ЗАГСа называют Гордей, Назар и Евсей.

Женские имена тоже почти не изменились - София или Софья, Полина и Варвара. Необычные женские имена - Аврора, Агния и Теона.

В 2022 году жители Алтайского края проявили больше креатива. Так самыми редкими именами у новорожденных мальчиков в 2022 году стали Бронислав, Есений, Спартак, Антипа, Гарри. А у девочек - Авигея, Велена, Есфирь, Иветта, Каталея, Ладислава.