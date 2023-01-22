В Алтайском крае назвали самые редкие и необычные имена детей

Как молодые родители в 2022 году назвали своих новорожденных детей, сообщают в Управлении юстиции по Алтайскому краю.

По данным ведомства, на территории Алтайского края родилось 17 тыс. 750 младенцев. Из них мальчиков — 9 тыс. 168, а девочек — 8 тыс. 582 ребенка.

Самыми редкими имена у новорожденных мальчиков в 2022 году стали Бронислав, Есений, Спартак, Антипа, Гарри.

В креативности также не отставали и родители девочек — они называли дочерей Авигея, Велена, Есфирь, Иветта, Каталея, Ладислава.

Самыми популярными именами, согласно ведомству, для мальчиков в Алтайском крае стали Артем (505), Михаил (401) и Александр (396).

Популярность среди женских имен в 2022 году завоевало имя София (381), Ева (364) и Виктория (309).

К сравнению, в регионе в 2021 году детей появилось на свет больше — 19 тыс. 141. Тогда мальчиков родилось 9 тыс. 821 и девочек — 9 тыс. 320.

Ранее почти 40 младенцев родились в алтайском городе на новогодних каникулах.