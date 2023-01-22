22 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Алтайском крае назвали самые редкие и необычные имена детей

Как молодые родители в 2022 году назвали своих новорожденных детей, сообщают в Управлении юстиции по Алтайскому краю.

Женщина и новорожденный.
Женщина и новорожденный.
СС0.

По данным ведомства, на территории Алтайского края родилось 17 тыс. 750 младенцев. Из них мальчиков — 9 тыс. 168, а девочек — 8 тыс. 582 ребенка.

Самыми редкими имена у новорожденных мальчиков в 2022 году стали Бронислав, Есений, Спартак, Антипа, Гарри.

В креативности также не отставали и родители девочек — они называли дочерей Авигея, Велена, Есфирь, Иветта, Каталея, Ладислава.

Самыми популярными именами, согласно ведомству, для мальчиков в Алтайском крае стали Артем (505), Михаил (401) и Александр (396).

Популярность среди женских имен в 2022 году завоевало имя София (381), Ева (364) и Виктория (309).

К сравнению, в регионе в 2021 году детей появилось на свет больше — 19 тыс. 141. Тогда мальчиков родилось 9 тыс. 821 и девочек — 9 тыс. 320.

Ранее почти 40 младенцев родились в алтайском городе на новогодних каникулах.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость