Почти 40 младенцев родились в алтайском городе на новогодних каникулах

19 девочек и 19 мальчиков родились в Бийске в период праздничных каникул, сообщает «Бийский рабочий».

В межрайонном перинатальном центре города в 2023 году первым родился мальчик.

По словам врачей, усложнений ни у мамы, ни у ребенка не было и на четвертый день они отправились домой.

На сегодняшний день в роддоме Бийска всего 50 пациенток.

По оценкам медиков, рождаемость ощутимо снизилась по причине оттока молодого населения.

Также по терминологии специалистов, из 38 родов было всего семь кесаревых сечений, остальные малыши появились на свет самостоятельным путем.

Ранее стало известно, что девочка родилась на борту самолета российской авиакомпании.