18 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Почти 40 младенцев родились в алтайском городе на новогодних каникулах

19 девочек и 19 мальчиков родились в Бийске в период праздничных каникул, сообщает «Бийский рабочий».

Ребенок. Роды. Младенец.
Ребенок. Роды. Младенец.
unsplash.com

В межрайонном перинатальном центре города в 2023 году первым родился мальчик.

По словам врачей, усложнений ни у мамы, ни у ребенка не было и на четвертый день они отправились домой.

На сегодняшний день в роддоме Бийска всего 50 пациенток.

По оценкам медиков, рождаемость ощутимо снизилась по причине оттока молодого населения.

Также по терминологии специалистов, из 38 родов было всего семь кесаревых сечений, остальные малыши появились на свет самостоятельным путем.

Ранее стало известно, что девочка родилась на борту самолета российской авиакомпании.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость