20 марта
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Жизнь

Почти 21 год плыло письмо с Багамских островов к побережью Англии

Британец обнаружил на пляже послание в бутылке, которую запустила с Багамских островов канадская девочка, сообщает агентство UPI.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Мужчина сказал, что прогуливался после работы по Касл-Бич в Фалмуте когда заметил бутылку на линии прилива.

Он поднял ее, и когда понял, что там послание, то немного разволновался.

Письмо, датированное 21 июня 2001 года, было написано 6-летней канадской девочкой по имени Анна, которая 21 год назад посещала Багамские острова.

Сообщение оказалось лаконичным:

«Пожалуйста, не надо мусорить. Спасибо», — написала Анна.

Анна указала почтовый адрес и попросила нашедшего написать ей, но обнаруживший бутылку с посланием мужчина сказал, что поисковой запрос в интернете выдал ему объект промышленной недвижимости: с тех пор адрес девочки изменился.

Теперь британец надеется, что Анна узнает об обнаружении бутылки и свяжется с ним, пишет «интерфакс».

«Это просто одна из тех вещей, про которые, ты думаешь, что они никогда не произойдут, — найти послание в бутылке. Такое случается раз в жизни, и подумать только, что кто-то написал это 20 с лишним лет назад. Что она сейчас делает?» — задается вопросом мужчина.

Ранее письмо советских моряков-нарушителей волны вынесли в бутылке на бразильский пляж. Моряки сообщили, что нарушили «сухой закон».

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