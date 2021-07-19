Почти 700 ковидных больных в Алтайском крае находятся в тяжелом состоянии

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 266 новых случаев заболевания коронавирусом. Более сотни зараженных только в Барнауле. Выздоровело 39 пациентов, умерло 17 человек, сообщил 19 июля оперштаб.

В реанимациях ковидных госпиталей лежат 692 человека (+2 за сутки), из них 216 на ИВЛ (208 было сутками ранее).

В резервном фонде находится 712 коек. Всего в крае минздрав смог развернуть более 4,6 тыс. мест, из которых более 3,3 тыс. имеют подключение к кислороду и 318 оснащены аппаратами ИВЛ.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 58 822 человек, выздоровели всего 47 973 пациента, умерло 3 711.

Новые случаи