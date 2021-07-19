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Жизнь

Почти 700 ковидных больных в Алтайском крае находятся в тяжелом состоянии

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 266 новых случаев заболевания коронавирусом. Более сотни зараженных только в Барнауле. Выздоровело 39 пациентов, умерло 17 человек, сообщил 19 июля оперштаб.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

В реанимациях ковидных госпиталей лежат 692 человека (+2 за сутки), из них 216 на ИВЛ (208 было сутками ранее).

В резервном фонде находится 712 коек. Всего в крае минздрав смог развернуть более 4,6 тыс. мест, из которых более 3,3 тыс. имеют подключение к кислороду и 318 оснащены аппаратами ИВЛ.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 58 822 человек, выздоровели всего 47 973 пациента, умерло 3 711.

Новые случаи

  • Барнаул — 101,
  • Рубцовск — 24,
  • Бийск — 21,
  • Новоалтайск — 12,
  • Алейск — 11,
  • Камень-на-Оби — 10,
  • Славгород, Яровое, Бийский район — по 7 заболевших,
  • Первомайский район — 6,
  • Змеиногорский, Усть — Калманский, Шелаболихинский районы — по 5 заболевших,
  • Каменский, Третьяковский районы — по 4 заболевших,
  • Алейский, Бурлинский, Зональный, Локтевский, Павловский, Троицкий, Тюменцевский, Усть — Пристанский районы — по 3 заболевших,
  • Поспелихинский, Тальменский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Заринск, ЗАТО Сибирский, Егорьевский, Красногорский, Новичихинский, Топчихинский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
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