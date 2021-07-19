Почти 700 ковидных больных в Алтайском крае находятся в тяжелом состоянии

В реанимациях ковидных госпиталей лежат 692 человека (+2 за сутки), из них 216 на ИВЛ (208 было сутками ранее).
В резервном фонде находится 712 коек. Всего в крае минздрав смог развернуть более 4,6 тыс. мест, из которых более 3,3 тыс. имеют подключение к кислороду и 318 оснащены аппаратами ИВЛ.
Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 58 822 человек, выздоровели всего 47 973 пациента, умерло 3 711.
Новые случаи
- Барнаул — 101,
- Рубцовск — 24,
- Бийск — 21,
- Новоалтайск — 12,
- Алейск — 11,
- Камень-на-Оби — 10,
- Славгород, Яровое, Бийский район — по 7 заболевших,
- Первомайский район — 6,
- Змеиногорский, Усть — Калманский, Шелаболихинский районы — по 5 заболевших,
- Каменский, Третьяковский районы — по 4 заболевших,
- Алейский, Бурлинский, Зональный, Локтевский, Павловский, Троицкий, Тюменцевский, Усть — Пристанский районы — по 3 заболевших,
- Поспелихинский, Тальменский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Заринск, ЗАТО Сибирский, Егорьевский, Красногорский, Новичихинский, Топчихинский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.