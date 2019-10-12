Почти лето. Синоптики рассказали, какая погода будет в Алтайском крае на выходных

12 и 13 октября в Алтайском крае температура воздуха днем прогреется до +23 градусов, сообщает региональный ЦГМС. На выходных осадков не ожидается.

12 октября в регионе столбик термометра покажет +15…+20 градусов, ветер северо-восточный 3−8 м/с. В воскресенье, 13 октября, в крае в ночные часы будет 0…-5, местами +5 градусов, а днем потеплеет до +18…+23, ветер юго-восточный 3−8 м/с.

В Барнауле в субботу днем ожидается +15…+17, после ночью столбик термометра опустится до −1…−3, а в воскресенья воздух прогреется до +18…+20.

Напомним, из-за высокой пожароопасности в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков сухая и теплая погода в регионе продержится до самого конца первой половины октября.