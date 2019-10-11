Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

«В период с 11 по 14 октября в Алтайском крае местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости)», — информируют синоптики.

Ранее altapress.ru сообщал, что с 10 октября в Алтайском крае также ввели особый противопожарный режим по причине высокой опасности возгораний, связанных с сухой и жаркой погодой. Это значит, что в регионе запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры на природе и так далее.

Напомним, что сухая и теплая погода в Алтайском крае продержится до самого конца первой половины октября.