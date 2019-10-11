Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 октября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

В Алтайском крае с пятницы, 11 октября, объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности, сообщает региональный Гидрометцентр.

Горит трава.
Горит трава.
СС0

«В период с 11 по 14 октября в Алтайском крае местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости)», — информируют синоптики.

Ранее altapress.ru сообщал, что с 10 октября в Алтайском крае также ввели особый противопожарный режим по причине высокой опасности возгораний, связанных с сухой и жаркой погодой. Это значит, что в регионе запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры на природе и так далее.

Напомним, что сухая и теплая погода в Алтайском крае продержится до самого конца первой половины октября.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость