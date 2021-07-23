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Жизнь

Почти 2 млрд рублей должны помочь больницам Алтайского края вылезти из кредитов

1,89 млрд рублей для поддержки здравоохранения получит Алтайский край по распоряжению главы правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщил председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

Необходимость такой поддержки стала очевидна после обращений из медучреждений края, где стало ухудшаться финансовое положение.

Еще на апрельском заседании Совета Законодателей спикер АКЗС Александр Романенко поднял проблему роста кредиторской задолженности больниц, которая развивается на фоне борьбы с пандемией.

«Картина в системе здравоохранения регионов сейчас схожа, поэтому запросы, наверняка, поступали из многих территорий. Нужно отдать должное федеральному правительству, которое очень оперативно отреагировало на обстановку и приняло решение, которое поможет жителям Алтайского края и дальше пользоваться плановой медицинской помощью», — цитирует Романенко пресс-служба АКЗС.

Как ранее писал altapress.ru, деньги выделены на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи, как плановой, так и антикоронавирусной.

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