Проезд на оживленном участке ул. Социалистическая в Бийске ограничат почти на два месяца, сообщают на транспортном портале города. Схема движения общественного транспорта временно изменится из-за ремонта на теплосетях.

Почти на два месяца в Бийске перекроют оживленный участок улицы.

Движение по отрезку от ул. Пугачева до ул. Степана Разина закроют с 08:00 13 июня до 17:00 7 августа.

На это время в Бийске изменятся маршруты автобусов. Транспорт, следующий от АБ до «Детского мира», будет ездить по ул. Ленинградской — напрямую в одном направлении и с частичным заездом на ул. Социалистическую в обратном.

Отмечается, что тепловые сети ремонтируют в границах перекрестка ул. Чайковского и ул. Социалистическая.

Ранее фонтан с трехэтажный дом забил из-под земли в Бийске. А еще до города добрались «собянинские» трамваи.