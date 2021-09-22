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Жизнь

«Почти на две тысячи больше». Как пенсии россиян проиндексируют в 2022 году

Индексация страховой пенсии в России достигнет 5,9%, сообщает РИА «Новости». Какую сумму пенсионеры будут получать с 1 января 2022-го и на сколько она повысится по сравнению с текущим годом — в разборе altapress.ru.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Какую сумму получают российские пенсионеры в 2021 году?

Индексация страховых пенсий по старости, ежегодно производимая 1 января, в 2021-м составила 6,3%. Так, средний размер пенсионных начислений — 16,7 тыс. рублей.

Какой будет пенсия по старости в 2022-м?

В новом году неработающие российские пенсионеры смогут претендовать на ежемесячные выплаты в 18,5 тыс. рублей, ссылается издание на министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

«В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9 процента», — уточнил глава ведомства.

Котяков также назвал размеры пенсий для 2023-го — 19,4 тыс. рублей, и для 2024 года — 20,4 тыс. рублей.

Карман, кошелек.
Карман, кошелек.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Напомним, недавно Государственная дума внесла законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам.

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