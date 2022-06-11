Почти на тысячу рублей выросла пенсия в Алтайском крае

Пенсионный фонд начал перечислять неработающим пенсионерам проиндексированные с 1 июня выплаты, сообщили в алтайском отделении ПРФ.

После повышения средний размер пенсии в Алтайском крае достиг 17 155 рублей в месяц. До этого выплата составляла 16 229 рублей.

Индексация затронула около 623 тыс. неработающих пенсионеров региона.

Напомним. что индексация автоматическая — обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом выплат не нужно.

С 1 июня проиндексированы и все остальные пенсий: страховые и по государственному обеспечению, включая социальные.

«Выплаты, которые определяются исходя из размера социальной пенсии, также повышаются по уровню индексации. Это дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги, социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалидности пострадавшим в аварии на ЧАЭС», — добавил управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю Борис Трофимов.

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