Почти полмиллиарда рублей выделили на строительство яслей в Алтайском крае

Новое учреждение поможет детям получить качественное дошкольное образование.

Двухэтажное здание состоит из четырех блоков, связанных между собой. На первом этаже — группы для детей раннего возраста, на втором — помещения для младшей, средней и старшей групп.

Также в яслях есть залы для музыкальных и спортивных занятий, изостудия, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок.

На строительство потратили 447 млн рублей, еще 15 млн рублей направили на покупку мебели и оборудования. По словам стройзаказчика, детский сад откроют в ближайшее время.

Ранее родительскую плату за детский сад подняли в алтайском городе.