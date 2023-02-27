28 февраля
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Жизнь

Почти полмиллиарда рублей выделили на строительство яслей в Алтайском крае

В Белокурихе завершили строительство яслей-сада «Родничок» на 280 мест, сообщает правительство Алтайского края.

Ясли-сад "Родничок"
Ясли-сад "Родничок"
правительство Алтайского края

Новое учреждение поможет детям получить качественное дошкольное образование.

Двухэтажное здание состоит из четырех блоков, связанных между собой. На первом этаже — группы для детей раннего возраста, на втором — помещения для младшей, средней и старшей групп.

Также в яслях есть залы для музыкальных и спортивных занятий, изостудия, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок.

На строительство потратили 447 млн рублей, еще 15 млн рублей направили на покупку мебели и оборудования. По словам стройзаказчика, детский сад откроют в ближайшее время.

Ранее родительскую плату за детский сад подняли в алтайском городе.

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