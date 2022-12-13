Родительскую плату за детский сад подняли в алтайском городе

В установленную сумму входят расходы на содержание, питание, хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обеспечение.
Также напомним, что время пребывания детей в детском саду могут сократить.
Плата за детский сад с 6 сентября 2019 составляет две тысячи рублей. Эта сумма не менялась более трех лет.
Сумма на фактическое содержание ребенка на 1 декабря 2022 года составляет 13 тыс. 308 рублей в месяц.
Родители, у которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, могут получить компенсацию на первого ребенка в размере 20%, на второго — 50%, на третьего и последующих — 70%.
Ранее стало известно, какой будет максимальная плата за детский сад на Алтае в 2023 году — в материале altapress.ru.
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