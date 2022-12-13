13 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Родительскую плату за детский сад подняли в алтайском городе

Оплата детского сада в Бийске с 1 января 2023 года составит 2 тыс. 700 рублей или 20% от норматива затрат на одного ребенка в месяц. Об этом сообщает «Управление образования Администрации города Бийска».

Детский сад.
Детский сад.
СС0

В установленную сумму входят расходы на содержание, питание, хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обеспечение.

Также напомним, что время пребывания детей в детском саду могут сократить.

Плата за детский сад с 6 сентября 2019 составляет две тысячи рублей. Эта сумма не менялась более трех лет.

Сумма на фактическое содержание ребенка на 1 декабря 2022 года составляет 13 тыс. 308 рублей в месяц.

Родители, у которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, могут получить компенсацию на первого ребенка в размере 20%, на второго — 50%, на третьего и последующих — 70%.

Ранее стало известно, какой будет максимальная плата за детский сад на Алтае в 2023 году — в материале altapress.ru.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость