Почти 100 селам вернули их исторические названия в Туве

По просьбе местных жителей, с 1 января возвращаются исторические названия 96 тувинских сел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции региона.

В правительстве Тувы рассказали, что названия большинства сел региона получили в советское время

Как пояснили в правительстве республики, свои названия большинство сел Тувы получили в советское время, а сейчас они потеряли актуальность.

Так, из названий многих сел убрали аффикс «-ский», который не свойственен для тувинского языка.

«Для самих жителей населенных пунктов никаких юридических последствий переименование не принесет: необходимости во внесении изменений в прописку или, предположим, в документы на землю или дом не имеется, все произойдет автоматически», — заявили в республиканском минюсте.

Ранее в Туве впервые за 20 лет обнаружили следы редких краснокнижных животных.