Почти 100 селам вернули их исторические названия в Туве

В правительстве Тувы рассказали, что названия большинства сел региона получили в советское время
Как пояснили в правительстве республики, свои названия большинство сел Тувы получили в советское время, а сейчас они потеряли актуальность.
Так, из названий многих сел убрали аффикс «-ский», который не свойственен для тувинского языка.
«Для самих жителей населенных пунктов никаких юридических последствий переименование не принесет: необходимости во внесении изменений в прописку или, предположим, в документы на землю или дом не имеется, все произойдет автоматически», — заявили в республиканском минюсте.
Ранее в Туве впервые за 20 лет обнаружили следы редких краснокнижных животных.
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