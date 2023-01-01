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Жизнь

Почти 100 селам вернули их исторические названия в Туве

По просьбе местных жителей, с 1 января возвращаются исторические названия 96 тувинских сел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции региона.

Бумага. Документ.
Бумага. Документ.
CC0

В правительстве Тувы рассказали, что названия большинства сел региона получили в советское время

Как пояснили в правительстве республики, свои названия большинство сел Тувы получили в советское время, а сейчас они потеряли актуальность.

Так, из названий многих сел убрали аффикс «-ский», который не свойственен для тувинского языка.

«Для самих жителей населенных пунктов никаких юридических последствий переименование не принесет: необходимости во внесении изменений в прописку или, предположим, в документы на землю или дом не имеется, все произойдет автоматически», — заявили в республиканском минюсте.

Ранее в Туве впервые за 20 лет обнаружили следы редких краснокнижных животных.

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