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Жизнь

Почти супержара неделю будет «прожаривать» Алтайский край, начиная с 17 мая

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал РИА «Новости» российские регионы, в которых будет максимально жарко в течение недели с 17 по 23 мая.

Как ухаживать за кожей в жару.
Как ухаживать за кожей в жару.
опубликовано на yapokupayu.ru

Вильфанд подчеркнул, что жителей нескольких регионов ожидают супервысокие температуры — выше 30 градусов.

«Южный федеральный округ, там в Волгоградской и Астраханской областях, конечно, супервысокие температуры. В Астраханской — 31−36 градусов. Практически до конца рабочих дней следующей недели такая высокая температура», — отметил главный синоптик.

Температура на Урале примерно на 10 градусов выше нормы — там регионы ожидает жара в 30−37 градусов.

В регионах Поволжья будет 30−35 градусов. Даже на Ямале — полуостров на севере Западной Сибири — будет на 10−12 градусов теплее нормы.

В Алтайском крае и Омской области ожидается температура 28 градусов, отметил Вильфанд.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае новая неделя начнется с гроз и жары.

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