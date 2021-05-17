Почти супержара неделю будет «прожаривать» Алтайский край, начиная с 17 мая

Вильфанд подчеркнул, что жителей нескольких регионов ожидают супервысокие температуры — выше 30 градусов.
«Южный федеральный округ, там в Волгоградской и Астраханской областях, конечно, супервысокие температуры. В Астраханской — 31−36 градусов. Практически до конца рабочих дней следующей недели такая высокая температура», — отметил главный синоптик.
Температура на Урале примерно на 10 градусов выше нормы — там регионы ожидает жара в 30−37 градусов.
В регионах Поволжья будет 30−35 градусов. Даже на Ямале — полуостров на севере Западной Сибири — будет на 10−12 градусов теплее нормы.
В Алтайском крае и Омской области ожидается температура 28 градусов, отметил Вильфанд.
Ранее сообщали, что в Алтайском крае новая неделя начнется с гроз и жары.