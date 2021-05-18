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Жизнь

Около 12,5 тысяч барнаульцев лишатся горячей воды на сутки

С 8:00 19 мая до 8:00 20 мая в Барнауле не будет горячей воды в районе ул. Попова, Балтийская, Шумакова и пр. Северного Власихинского.

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

Отключение нужно для устройства временной линии горячего водоснабжения и заглушки на магистральном трубопроводе по ул. Балтийской для проведения его замены, сообщили в СГК.

На этом участке переложат 300 метров магистрального трубопровода диаметром 500 мм.

Всего под временное отключение попадут 35 многоквартирных домов, детский сад, школа и 14 административных зданий. Это 12 403 жителя.

«Эти работы позволят не отключать потребителей от горячей воды на весь срок ремонта, а ограничиться кратковременными отключениями. Еще одно понадобится для снятия заглушек и введения отремонтированного трубопровода в работу», — говорится в сообщении энергетиков.

С 17 мая в Барнауле стартовали гидравлические испытания тепловых сетей.

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