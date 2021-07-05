Почти 7 тысяч жителей Барнаула не знают, что им уже вернули горячую воду

Раньше срока закончили опрессовку одного из участков в контуре магистрали М32 и заполнили теплосети, к которым подключены 26 многоквартирных домов, две школы и поликлиника в Индустриальном районе.
«Всего — более 6700 жителей. Это касается домов на улицах Малахова, 50 лет СССР и Павловском тракте (на карте)», — уточнили в компании.
«Управляющие компании извещены о возможности подать воду, для этого им нужно открыть задвижки на домах», — отметили в СГК.
Всем остальным потребителям, проживающим в указанном контуре, горячую воду вернут по графику — 7 июля.
Напомним, завершающий этап опрессовки в Барнауле, начавшийся 28 июня, оставил без горячей воды 87 тыс. жителей.