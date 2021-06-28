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Жизнь

Завершающий этап опрессовки в Барнауле оставил без горячей воды 87 тыс. жителей

В понедельник, 28 июня, в Барнауле стартовали гидравлические испытания теплосетей на прочность и плотность по контуру магистрали № 32, сообщает мэрия города.

Где и на сколько летом 2021 года в Барнауле отключат горячую воду.
Где и на сколько летом 2021 года в Барнауле отключат горячую воду.
Источник: sibgenco.online

Испытания продлятся до 7 июля. Отключение горячей воды коснется 87 тысяч жителей Индустриального и Железнодорожного районов.

«В границах улиц Советской Армии, Попова, Транзитная, Взлетная, Павловский тракт, а также пос. Новосиликатный и Южный (синий сектор на карте)», — пояснили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

Напомним, четвертый этап — завершающий этап гидравлических испытаний сетей в контуре ТЭЦ-3. Ранее опрессовку поочередно провели по контурам трех магистралей.

«После — с 12 по 15 июля — потребуется дополнительная остановка горячего водоснабжения для всех потребителей контура ТЭЦ-3. Он необходим для ремонта оборудования самой станции, а также проведения работ по плановой замене оборудования теплосетей: запорной арматуры, компенсаторов, которые невозможно провести без отключений минимум двух магистралей», — предупредили энергетики.

Испытания по контуру ТЭЦ-2 пройдут с 19 июля до 26-го. Кроме того, горячую воду отключат с 27 июля по 5 августа — для ремонтов на поврежденных после испытаний участках.

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