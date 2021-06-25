В Барнауле завершили третий этап опрессовки и начинают четвертый, который продлится до Ивана Купалы

Напомним, третий этап полуторанедельной опрессовки стартовал 15 июня и затронул 120 тыс. жителей города.
«Горячая вода возвращена в дома горожан в полном объеме. Порядка 70 тысяч жителей начали получать горячую воду раньше заявленного срока на 1−3 дня, все остальные — согласно графику», — заявили в Сибирской генерирующей компании.
Испытания проходили по контуру магистрали М-33. С 15 по 24 июня энергетики проверили 180 км трубопроводов и выявили 36 повреждений.
«Основная часть повреждений была найдена на внутриквартальных тепловых сетях — 24. Остальные 12 — дефекты магистральных трубопроводов. 23 повреждения из обнаруженных уже устранено, оставшиеся 13 не влияют на подачу горячей воды и будут устранены в ближайшее время», — отметили в компании.
Следующий четвертый этап гидравлических испытаний пройдет по контуру магистрали М-32 Барнаульской ТЭЦ-3 — с 28 июня по 7 июля. На карте — сектор синего цвета.
В 2021 году испытания по контуру ТЭЦ-3 впервые проводят помагистрально — в разное время. По контуру ТЭЦ-2 проверку решили проводить в стандартном режиме.