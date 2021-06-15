В Барнауле стартовал третий этап опрессовки, в котором «примут участие» 120 тыс. жителей

Во вторник, 15 июня, в Барнауле начался третий этап полуторанедельной опрессовки по контуру ТЭЦ-3, сообщает СГК в своем Telegram-канале .

Где и на сколько летом 2021 года в Барнауле отключат горячую воду.

Для проведения испытаний — с 15 по 24 июня — отключат горячую воду, как и на время ремонтов после проверок.

«По контуру магистрали № 33 для 120 тысяч жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт», — разъяснили в компании.

Также отметили, что в 2021 году впервые испытания по контуру ТЭЦ-3 пройдут помагистрально — в разное время. По контуру ТЭЦ-2 проверку проведут в стандартном режиме.

«Гидравлические испытания — обязательный этап подготовки теплосетевого комплекса города к предстоящему отопительному сезону. Температура воды в трубопроводах на время опрессовки не превышает 40 °C», — напомнили в СГК.

Кстати, в 2020 году во время проверки на теплосетях по контуру ТЭЦ-3 обнаружили 181 повреждение.

Ранее энергетики показали на видео, снятом при помощи квадрокоптера, как красиво ремонтируют теплосети в Барнауле.