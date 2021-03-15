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Жизнь

Почти 2,5 тысячи человек потерял Алтайский край за месяц

В январе естественная убыль населения в Алтайском крае составила 2 429 человек. Год назад этот показатель был 1 155.

Лечение. Медицина.
Лечение. Медицина.
Pixabay.com

За первый месяц 2021-го года в Алтайском крае родилось 1390 детей, что на 277 меньше, чем год назад, пишет «Алтайская правда».

Число умерших увеличилось на 997 (35,3%) и составило 3819 человек.

Жители края стали активнее вступать в брак — в январе образовалось на 115 больше семей, чем годом ранее.

Разводов, наоборот, стало меньше: 641 против 775 в 2020 году.

Как уже сообщалось, показатель естественной убыли населения Алтайского края за 2020 ковидный год в 1,5 раза превысил аналогичный показатель 2019 года.

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