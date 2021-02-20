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Жизнь

Близко к катастрофе. В 2020 году в Алтайском крае в 1,5 раза ускорилась убыль населения

Показатель естественной убыли населения Алтайского края за 2020 ковидный год в 1,5 раза превысил аналогичный показатель 2019 года. За год регион потерял почти 18 тысяч человек, говорится в данных Алтайкрайстата.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

За январь-декабрь 2020 года в Алтайском крае родились 19 976 детей, что на 1 142 меньше, чем в 2019 году.

Умерли за тот же период 37 838 человек — на 5 054 больше, чем годом ранее.

Итого естественная убыль населения по итогам 2020 года составила 17 862 человека. В доковидный 2019 край потерял в полтора раза меньше жителей — 11 666.

Ранее стало известно, что количество пенсионеров, которых обслуживает алтайское отделение ПФР, сократилось в 2020 году на 15 тысяч. При этом количество умерших пенсионеров оказалось на 4,5 тыс. больше, чем годом раньше.

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