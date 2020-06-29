Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 июня 25°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

+78. Почти 4 тысячи человек заболело коронавирусом в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки выявили 78 инфицированных коронавирусом, как и днем ранее, сообщили 29 июня в оперативном штабе. Всего заболевших в регионе почти 4 тысячи человек.

Коронавирус. Пандемия. Ребенок.
Коронавирус. Пандемия. Ребенок.
СС0

Из 78 новых случаев в Барнауле — 24 человека, Бийске — 11, в Михайловском районе — 11, в Рубцовске — 9, Зональном районе — 3, Алейском, Бийском, Курьинском, Топчихинском районах и Новоалтайске по двое.

В Алейске, Белокурихе, Камне-на-Оби, Волчихинском, Егорьевском, Калманском, Красногорском, Павловском, Панкрушихинском, Смоленском районах — по одному человеку.

Общее число заболевших — 3909 человек, в том числе 389 детей.

Всего выздоровело — 2754 (2490 взрослых и 264 ребенка). За прошедшие сутки выздоровело 28 человек (взрослые — 25, дети — 3).

За сутки скончался один человек, случай отнесен к иным причинам смерти.

Всего за весь период скончались 72 взрослых, в том числе 33 случаев от COVID-19, 36 случаев — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость