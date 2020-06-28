78 зараженных, 4 смерти. Обновлена статистика по коронавирусу в Алтайском крае

По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, за прошедшие сутки заболели 78 человек. Из клиник выписали 31 выздоровевшего пациента, зарегистрировано четыре смертельных случая.

В Барнауле за минувшие сутки выявили 31 инфицированного, в Бийске — 10, в Рубцовске — шесть. В Тальменском районе зафиксировали пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Заринске, Славгороде, Кулундинском, Панкрушихинском, Первомайском, Ребрихинском и Топчихинском районах — по два.

По одному инфицированному выявили в Алейске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Благовещенском, Залесовском, Заринском, Курьинском, Мамонтовском, Немецком национальном, Павловском, Родинском и Целинном районах.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией — 3831 человек (в том числе 384 ребенка до 17 лет). Из общего числа заболевших 149 случаев — завозные (в том числе два — из-за рубежа); 2445 случаев — по контакту с заболевшими. 490 случаев заболевания выявили у пациентов с внебольничной пневмонией, 1114 — у заболевших ОРВИ.

В 2227 случаях — течение болезни бессимптомное. Состояние 92 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 27 больных.

Из клиник края выписали 2726 выздоровевших пациентов: 2465 взрослых и 261 ребенка. За прошедшие сутки выздоровел 31 человек — 29 взрослых и двое детей.

Скончались четыре человека, один — от COVID-19, трое — от иных причин. За весь период пандемии в Алтайском крае скончался 71 взрослый: 33 случая смерти от COVID-19, 35 случаев — иные причины смерти, по трем случаям проходит экспертиза.