Почтовая реформа. Пенсионеры и инвалиды в Алтайском крае пожаловались, что не могут получить пенсии

После почтовой реформы, связанной с сокращением зарплат, девять сел Красногорского района остались без почтальонов, а пенсионеры и инвалиды - без пенсий, сообщает " Народный фронт ".

Разносить посылки оказалось некому, поскольку все почтальоны уволились. Немногочисленные сотрудники почты отказались работать за 5 тыс. рублей - им приходилось наматывать десятки км за эти деньги между селами и внутри них.

Автобусы по селам не курсируют. Пенсионеры могут добраться до почты лишь на авто - своем, попросить знакомых или вызвать такси. Но поездка стоит отдельных денег.

Либо идти пешком, даже если это человек с инвалидностью.

В итоге все посылки и письма отправляются назад, а пенсионеры и инвалиды остались без своих пособий, ветеранский, субсидий и компенсаций.

Пенсионеры не сдерживают слезы, говорят, что их почти лишили права дожить старость в покое.

В связи с этим "Народный фронт" отправил официальное обращение руководству "Почты России" и министру связи РФ.

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