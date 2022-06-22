В этом году отделения «Почты России» изменят внутреннее содержание и внешний облик в 37 алтайских селах, а также в Славгороде. Модернизация почтовых отделений происходит по всей стране по инициативе «Единой России» и по поручению президента Владимира Путина . 21 июня представители регионального отделения партии, управления федеральной почтовой службы, краевых и муниципальных властей «сверили часы» и наметили дальнейшие шаги по реализации социально значимого проекта.

Впервые с предложением модернизировать отделения «Почты России» в малых селах, отдаленных и труднодоступных территориях представители «Единой России» обратились к Владимиру Путину год назад на Съезде партии. Президент идею поддержал, он поручил правительству до 2025 года обеспечить модернизацию 25 160 почтовых отделений. В этом году по инициативе партии на модернизацию выделено 5 млрд рублей, она затронет свыше тысячи почтовых отделений по всей стране.

«Они являются важнейшими социальными объектами на селе. Часто это единственное место, где люди могут получить социальные и государственные услуги, оплатить связь, приобрести товары и лекарства. Это точка притяжения, особенно для пожилых людей, где они могут общаться. Понимая всю значимость почтовых отделений на селе, „Единая Россия“ включила их развитие в народную программу партии. Именно поэтому мы обратились с такой инициативой к президенту и теперь помогаем федеральной почтовой службе и властям выполнить поручение», — рассказал в ходе совещания секретарь регионального отделения «Единой России», председатель АКЗС Александр Романенко.

Почтовые отделения модернизируют в Алтайском крае по инициативе «Единой России». Фото: пресс-служба «Единой России»

В Алтайском крае 1057 почтовых отделений, из них требуют ремонта 760. Все они будут модернизированы до 2025 года. Первые 37 отделений изменятся уже в этом году. В селе Налобиха Косихинского района и селе Нижнекаменка Алтайского района появятся абсолютно новые отделения из быстровозводимых конструкций.

Модернизация — не просто ремонт старых или строительство новых помещений, это восполнение дефицита социальной инфраструктуры в сельской местности, отметил директор Управления федеральной почтовой связи в Алтайском крае Александр Росляков.

«Помимо основных услуг „Почты России“ в обновленных отделениях клиенты смогут подтверждать учетную запись на портале Госуслуг, бесплатно пользоваться медицинскими приборами для самодиагностики», — сообщил он.

Почтовые отделения модернизируют в Алтайском крае по инициативе «Единой России». Фото: пресс-служба «Единой России»

Крайне амбициозной задачей назвал начатую модернизацию почтовых отделений министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

«С учетом обширности сети отделений почтовой связи переоценить социальную значимость этого проекта для нашего региона сложно. До сих пор отделения ремонтировалась точечно в рамках текущей хозяйственной деятельности. В таком масштабе они обновляются впервые. Помимо министерства цифрового развития и связи в этот процесс вовлечены министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, муниципалитеты, а ход работ находится на постоянном контроле губернатора», — рассказал министр.

По словам Александра Рослякова, 12 подрядных организаций уже ведут работы, по планам объекты должны сдать к 1 августа. До 27 июня должна быть завершена государственная экспертиза достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта каждого объекта. Александр Росляков обратился к директору КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» Зинаиде Васильевой за содействием в проведении экспертизы. Она выразила готовность к оперативному взаимодействию с заказчиком и подрядчиками.

Почтовые отделения модернизируют в Алтайском крае по инициативе «Единой России». Фото: пресс-служба «Единой России»

Александр Романенко сообщил, что в партии курировать этот вопрос будет председатель комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Игорь Панарин.