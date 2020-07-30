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Жизнь

Почувствуй себя сенатором: алтайская чиновница дала ответ за Карлина

«Барнаульский автовокзал» повторно направил обращение к члену Совфеда Александру Карлину с просьбой помочь в решении земельной проблемы. Дело в том, что ответ на первую петицию к сенатору пришел из Алтайкрайимущества, с которым предприятие ведет затяжной спор.

Елена Зинкова.
Елена Зинкова.
Предоставлено altapress.ru.

Алексей Богданов, руководитель предприятия «Барнаульский автовокзал», 29 июля в письме к Карлину еще раз попросил алтайского сенатора «оказать необходимое содействие» в решении вопроса о заключении нового договора аренды земельного участка под перроном прибытия автобусов.

14 июля в ответ на первое обращение предпринимателя Александр Карлин сообщил Богданову, что информация о проблеме «направлена для рассмотрения губернатору, председателю правительства Алтайского края В.П.Томенко».

Затем обращение директора «Барнаульского автовокзала» ушло вниз по властной вертикали, и ответ на него составила уже Елена Зинкова, руководитель Алтайкрайимущества.

Это ведомство еще год назад сошлось с транспортным предприятием в непримиримом споре и стороны все время судятся по поводу согласования аренды земельного участка, расположенного перед зданием автовокзала.

Но больше всего в документе, датированном 22 июля, Алексея Богданова, скорее всего, удивило то, что в нем так и не отражена позиция Виктора Томенко по вопросу возможного предоставления спорной земли в аренду без торгов.

Обращение на эту тему предприниматель направлял главе региона более месяца назад. Ответ, по данным altapress.ru, не поступил.

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