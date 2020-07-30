Почувствуй себя сенатором: алтайская чиновница дала ответ за Карлина

«Барнаульский автовокзал» повторно направил обращение к члену Совфеда Александру Карлину с просьбой помочь в решении земельной проблемы. Дело в том, что ответ на первую петицию к сенатору пришел из Алтайкрайимущества, с которым предприятие ведет затяжной спор.