Почувствуй себя сенатором: алтайская чиновница дала ответ за Карлина

Алексей Богданов, руководитель предприятия «Барнаульский автовокзал», 29 июля в письме к Карлину еще раз попросил алтайского сенатора «оказать необходимое содействие» в решении вопроса о заключении нового договора аренды земельного участка под перроном прибытия автобусов.
14 июля в ответ на первое обращение предпринимателя Александр Карлин сообщил Богданову, что информация о проблеме «направлена для рассмотрения губернатору, председателю правительства Алтайского края В.П.Томенко».
Затем обращение директора «Барнаульского автовокзала» ушло вниз по властной вертикали, и ответ на него составила уже Елена Зинкова, руководитель Алтайкрайимущества.
Это ведомство еще год назад сошлось с транспортным предприятием в непримиримом споре и стороны все время судятся по поводу согласования аренды земельного участка, расположенного перед зданием автовокзала.
Но больше всего в документе, датированном 22 июля, Алексея Богданова, скорее всего, удивило то, что в нем так и не отражена позиция Виктора Томенко по вопросу возможного предоставления спорной земли в аренду без торгов.
Обращение на эту тему предприниматель направлял главе региона более месяца назад. Ответ, по данным altapress.ru, не поступил.