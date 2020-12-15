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Жизнь

Под елочку. Губернатор края Виктор Томенко вновь ввел самоизоляцию для людей 65+

Губернатор края Виктор Томенко подписал указ, в соответствии с которым режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен с 27 декабря по 6 февраля. Об этом сообщает сайт правительства Алтайского края.

Администрация Алтайского края.
Администрация Алтайского края.
Анна Зайкова

Людям старшего поколения предписано оставаться дома для снижения риска заражения новой коронавирусной инфекцией с 27 декабря до 6 февраля.

В настоящий момент это предписание также действует для возраста 65+: указом от 26 ноября самоизоляция введена до 26 декабря.

  • Режим самоизоляции это: запрет на покидание места жительства (места пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома.
  • Вынужденный выход из дома — выход для обеспечения жизненно важных потребностей человека, в том числе оказания медицинской помощи, приобретения продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

В правительстве сообщают, что электронный листок нетрудоспособности на период самоизоляции оформляется удаленно. Работнику достаточно сообщить на работу по телефону или электронной почте о намерении получить больничный.

Работодатель сам передаст в Фонд соцстраха необходимые сведения, и работник получит пособие единым платежом за каждый период нетрудоспособности.

Выплата производится в течение семи дней с момента получения сведений, средства перечисляются из Фонда соцстрахования, не затрагивая бюджет работодателя.

Ранее Altapress.ru сообщал, что с 15 декабря по 15 января в крае запретили проводить зрелищно-развлекательные и досуговые, праздничные и корпо­ративные мероприятия (с дискотеками, караоке, массовыми конкурсами и так далее).

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