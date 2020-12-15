В Алтайском крае запретили массовые новогодние развлечения

С 15 декабря в Алтайском крае запретили проводить массовые праздники, включая корпоративы. Решение закреплено в указе губернатора Алтайского края Виктора Томенко от 26 ноября.

Ограничение продлится до 15 января 2021 года. Запрещаются зрелищно-развлекательные и досуговые, праздничные и корпо­ративные мероприятия (с дискотеками, караоке, массовыми конкурсами и так далее).

Общепиту, кинотеатрам, театрам и концертным залам работать не запрещают.

Носить маски теперь необходимо и на улице, если есть большое скопление людей.

Как отдыхаем в январе 2021

Новогодние каникулы в 2021 году продлятся с 1 по 10 января включительно.

Последний день 2020 года в Алтайском крае будет рабочим. Виктор Томенко не собирается подписывать указ об объявлении 31 декабря выходным.

Ранее altapress.ru провел эксперимент и инкогнито обзвонил 17 барнаульских заведений. Оказалось, что в городе есть места, где можно «подпольно» провести новогодний корпоратив.