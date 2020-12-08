Глаза смотрят на календарь, а рука сама тянется за телефоном — наступает пора бронировать места для корпоративного вечера. А нельзя. Или можно? Altapress.ru инкогнито обзвонил 17 барнаульских заведений и выяснил, кто по привычке, вопреки всем запретам готов устроить людям праздник. Мы не будем их называть, но вы все поймете сами.

Подпольный пляс. Altapress.ru нашел места , где все-таки можно провести корпоратив. Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию».

С 30 октября была запрещена работа кафе, ресторанов и баров с 23:00 до 6:00. В декабре пошли на компромиссный вариант «и вашим, и нашим»: запретили корпоративы, танцы и караоке, но разрешили работать ночью.

Некоторые заведения, по словам их владельцев, потеряют до 70% прибыли. Поэтому понятно: кто-то попробует обойти запрет. А кто-то может сделать это неосознанно — из-за расплывчатых формулировок указа.

Проверять никто не будет?

Разрабатываю целую легенду: у нас небольшая компания по продаже полуфабрикатов «Баварка». Коллектив в 15 человек устал от тяжелого года и с нетерпением ждет праздников, чтобы потанцевать и поиграть в «конкурсы интересные». Все бы ничего, но собраться мы хотим 25 декабря.

Первый же звонок — и нашу скромную контору осчастливили:

— 25 декабря пока свободно.

— Ой как здорово! А зал, наверное, большой? Есть где потанцевать под «"Лада"-седан „баклажан“»?

Оказывается, и место есть, и программа с шести до одиннадцати, конкурсы нам обеспечены, да и ведущий в стоимость входит — чуть больше 2 тыс. рублей с человека. Одно жалко: котлетки с собой принести не разрешают. Только алкоголь с пробковым сбором.

Подпольный пляс. Altapress.ru нашел места , где все-таки можно провести корпоратив. altapress.ru.

— А в масках обязательно? Проверять никто не будет?

— Нет, просто при входе маску наденете, а за столом снимете.

— Предоплату когда вносить?

— Чем раньше, тем лучше, чтобы за вами число осталось. Иначе, если кто-то раньше внесет, то вы останетесь без брони. Предоплата — 30%.

Радует, что без корпоратива мои печальные коллеги уже точно не останутся. Чтобы закрепить успех, набираю следующий номер, оканчивающийся на цифры уходящего года. Число все-таки несчастливое.

— Работаем в обычном режиме: поесть-попить. Развлекательные мероприятия запрещены. Да и у нас в заведении это не предусмотрено. Играет живая музыка, а песен и танцев нет. В пятницу до двух часов ночи будем работать.

Подпольный пляс. Altapress.ru нашел места , где все-таки можно провести корпоратив. Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию».

Вот такие ширли-мырли. Но не отчаиваемся и набираем следующий номер. Очень занятая девушка-менеджер вкрадчивым, секретным тоном проговаривает в трубку:

— У нас корпоративы будут проходить в другом месте. Чуть повыше. Из обычного зала их убираем.

— Да-да, хорошо, а почему так?

Чуть замявшись, отвечает:

— М-м-м, потому что у нас нельзя проводить это. Ну, либо не в то время, которое всем подходит, — загадочно произносит она и добавляет: — Если вам вариант подходит, продиктую номер.

Продиктую? Я ждала минимум сообщения в закрытом чате Telegram, если не простукивания азбукой Морзе. Что ж, с замиранием сердца набираю секретный номер. Пока идут гудки, напеваю оперную арию «Сердце краса-а-авиц склонно к изме-е-ене».

Подпольный пляс. Altapress.ru нашел места , где все-таки можно провести корпоратив. altapress.ru.

— По вопросам брони вам обязательно нужно подойти на место, — снова секретничают.

— А нельзя по телефону спросить, сколько что стоит?

— На человека 2 тыс. рублей. 40−45 человек зал вместит.

— А программа будет?

— Да, должна. И потанцевать можно — сдвинем столы.

Ничего нельзя решить?

Сделав перерыв на обед (мясо с прекрасной абхазской приправой из острого перца, чеснока и прочих прелестей), набираю номер нового собеседника. Но делового разговора не выходит.

— К сожалению, корпоративов не будет — отменили. К сожалению. Ресторан работает в обычном режиме, только с живой музыкой. У нас в выходные всегда музыка.

— И ничего нельзя решить? Может, мы как-то попозже, после закрытия?

Тут администраторша по-доброму усмехается:

Подпольный пляс. Altapress.ru нашел места , где все-таки можно провести корпоратив. Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию».

— Нет, вы приходите на обычных банкетных условиях, если вас много, и все. Живая музыка с восьми до одиннадцати.

— Жалко, конечно, что конкурсов не будет. Или все-таки можно устроить в «банкетном режиме»?

— Я вам говорю: в пятницу и субботу — до часу ночи.

Может, что-то предложит следующее заведение? Нет, снова расстраивают. Эх, если бы мне правда нужен был корпоратив, я б от досады сорвала все обои в комнате и оставила голую кирпичную кладку с побитой штукатуркой. А что, стиль лофт все еще в моде.

— Работаем до шести утра.

— Просто сидеть-говорить до утра? — пытаюсь спровоцировать на душеизлияние. — Странный какой-то указ. Какая разница: что сидим, что танцуем — все равно все вместе.

— Мы это не обсуждаем. Дело государственное.

— А музыка живая есть?

— Нет, в этом и запрет: никакой программы, никаких танцев, никакой живой музыки.

Подпольный пляс. Altapress.ru нашел места , где все-таки можно провести корпоратив. Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию».

Лирическое отступление об указе губернатора Посиделки в заведениях разрешены, если в них не проводятся «дискотеки (танцы), караоке, шоу-программы и т. д.». Входит ли живая музыка в «и т. д.» — загадка. Есть пометка «разрешается деятельность концертных залов (кроме деятельности концертных залов, расположенных на предприятиях общественного питания)». Только вновь возникает вопрос трактовки: что такое «концертный зал на предприятии общественного питания»? Сцена в ресторане, на которой выступает музыкальная группа, и зрители, сидящие за столом, попадают в эту категорию? Впрочем, прервем праздные рассуждения, вернемся к ним в конце.

А если тихо танцевать?

Помню, на один новогодний утренник мечтала нарядиться Гусем. Это же намного круче Снежинки: ты в перьях, почти как лебедь, но даже лучше — имеешь право, стоя на табурете, по-птичьи окликать Деда Мороза. Мечта не сбылась — меня обмотали мишурой и отправили в хоровод с Мишей, Петей и Гансом. Снова звоню. И здесь все то же самое: хотела корпорат — получила «обычный режим» до двенадцати ночи.

— А какие условия? Если там программы никакой не будет?

— За вход ничего не берем.

— А вот эта эпидемиология будет? 15 человек же не рассадите по законам социальной дистанции?

— Нет, ничего такого.

— Когда же это все закончится? Когда будет нормальный праздник?

Собеседница досадливо смеется:

— Когда? И у нас сил уже нет терпеть! А вообще, до 15 января.

В следующем заведении 15 января ждать не стали. Нам предлагают отдельный зал, где есть место для танцев. Правда, ведущих нет — но можно привести своего. Зала три — хоть три праздника устраивай. А может, и правда пойти? Поплясать с каким-нибудь итальянским Ромео, а то и испанским Ромеро.

Двигаемся дальше. Трубку неожиданно берет мужчина. Приятный голос — ему бы про незнакомок стихотворения читать, а он: «Корпоративы с 15-го числа запрещены. В обычном режиме работаем, до двенадцати». Что ж, неплохой вариант — искать истину в вине, а не терять самообладание на танцполе.

Подпольный пляс. Altapress.ru нашел места , где все-таки можно провести корпоратив. altapress.ru.

Вновь набираю номер — уже второй мужской голос. Тут более ожидаемо — место специфическое. Голос в корпоративе отказал, сослался на указ. Обидно. Как будто куснула горького лимона.

— А в обычном режиме 25-го работаете?

— До 20-го будем работать. Скорее всего, закроемся. Но это еще не точно.

— Все так серьезно?

— Понимаете, у нас все построено на концертах, но так как их с 15-го проводить нельзя, у нас нет выбора.

Вот уж действительно, губит людей не пиво. Мини-концерт «для своих» от друзей-гитаристов 19 декабря голос проводить не разрешил. А в двух других ресторанах концертов 25 декабря не боятся. В одном можно потанцевать — поляна предусмотрена большая, а в другом — сплясать у столов с родным барнаульским размахом.

В следующем заведении снова разрешают привести своего ведущего. Только там после десяти по закону шуметь нельзя.

— То есть потанцевать потихоньку можно?

— Ну да, но у нас будут еще люди, уже забронированы столики — вы не одни.

— А мы другим мешать не будем? Как-то неудобно.

Но нам отвечают, что все нормально, другим гостям повеселее будет — они же без ведущего. Пожалуй, обрадую людей, позову знакомую тамаду. Конечно, если найду свои любимые вельветовые брюки.

Подпольный пляс. Altapress.ru нашел места , где все-таки можно провести корпоратив. altapress.ru.

Последний рывочек, последний звоночек:

— Хочу заказать корпоратив на 25 декабря.

Девушка на другом конце провода издала нервный, даже неприличный для администратора смешок.

— Как это, 25 декабря у нас, наверное, уже все расписано. А вы знаете, что программы не будет новогодней? Потому что запрещено. Просто живой звук и Дед Мороз со Снегурочкой.

— Ага, и хоровод будем сидя водить.

Девушка, видимо, что-то не то сказала: трубку передают, меня приветствует миловидный «экскурсоводческий» голос. По нему чувствуется, что «экскурсовод» на вид — божий одуванчик, а на деле — хищник, зорко следящий за тем, чтобы на модели всяких паровых машин никто не вздумал дышать. Голос начинает старательно объяснять, что такое ресторан:

— Вы приходите, вас встречают, вкусно кормят, но насыщенных развлекательных программ не будет. Нам разрешили работать в открытом режиме. Какие-то «бум-ца-ца» могут быть, но дискотек до утра, естественно, не ждите.

— А что у вас там за Дед Мороз? Какие-то словесные шуточки-конкурсы?

— Не знаю, по телефону информацию не даю. Если интересно — приезжайте.

Подпольный пляс. Altapress.ru нашел места , где все-таки можно провести корпоратив. Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию».

А объяснять ничего не будут?

Занимательная статистика. Из 17 заведений нам однозначно отказали в проведении корпоратива только восемь.

Приступая к работе над материалом, я и не предполагала, что возникнут такие сложности в трактовке запрещающего указа. Его с трудом понимают не то что рестораторы — даже краевые депутаты попросили власти пояснить формулировки.

Их пояснили. Но вопросов не уменьшилось. Если кратко, с 15 декабря по 15 января 2021 года «запрещаются зрелищно-развлекательные и досуговые праздничные мероприятия и оказание услуг аналогичного характера». О том, что это за услуги, не говорят, уточнили только, что кино, театры и концертные залы могут работать.

«Допускается прослушивание музыкальных записей, просмотр телевизионных программ и кинофильмов». Видимо, живая музыка все же не приветствуется, раз допускаются «записи». Но прямого запрета нет, а относить ли игру музыкантов в дальнем темном углу к «оказанию услуг аналогичного характера» — все равно что на ромашке гадать.

Что ясно точно, в заведениях можно только поужинать, послушать музыку или посмотреть телевизор. Сидеть за одним столом до шести утра можно. Танцевать и петь под караоке нельзя.

«Поминки не запрещены», — грустно шутит интернет.

Подпольный пляс. Altapress.ru нашел места , где все-таки можно провести корпоратив. altapress.ru.

Преступление и наказание

За нарушение губернаторского указа предусмотрено наказание по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».



Нарушение влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа:

— на граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей;

— на должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей;

— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

— на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Повторное нарушение влечет штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.





